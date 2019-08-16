Общественный фонд «Семейная академия» объявил победителей онлайн-конкурса «Жанұямен саяхат - Путешествуем с семьей»

Целями и задачами конкурса являлись: • Укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей; • Популяризация образа полной семьи (наличие обоих супругов) и внедрение правильных семейных отношений; • Развитие благоприятного внутрисемейного климата.В конкурсе участвовало 160 семей. Это 160 счастливых истории и фото о путешествиях с семьей, это 160 примеров для подражания. Самыми активными регионами оказались Западно-Казахстанская и Актюбинская области и г.Шымкент.
всего участников •Шымкент — #sayahat_17 22 •Алматинская область — #sayahat_05 14 •Актюбинская область — #sayahat_04 23 •Западно-Казахстанская область — #sayahat_07 25 •Кызылординская область — #sayahat_11 17 •Мангыстауская область — #sayahat_12 12 •Туркестанская область — #sayahat_13 15 •Павлодарская область — #sayahat_14 13 •Северо-Казахстанская область — #sayahat_15 19 160Онлайн конкурс проводился с 10 июля 2019 года по 9 августа 2019 года в социальных сетях Facebook и Instagram. Как ранее сообщалось призовой фонд онлайн-конкурса Жанұямен саяхат - Путешествуем семьей составлял 9 подарочных сертификатов сети магазинов бытовой техники «Технодом» стоимостью 100 000 тенге каждый, по одному для каждого региона.
Победителями онлайн-конкурса "Жанұямен саяхат - Путешествуем семьей" стали: 1. Алматинская обалсть - Екатерина Горожанина 2. Актюбинская область - Турым Даинов 3. Кызыдординская область - Ерсеитова Зеинегуль Ахылбековна 4. Мангыстауская область - Хаме Айжан Алимжановна 5. Павлодарская область - Павел Ильченко Петрович 6. Туркестанская область - Аширбаева Данагул Акыловна 7. Северо-Казахстанская область - Дюсекеева Замзагуля Габдулловна 8. Западно-Казахстанская область - Айткалиева Гульстан Сатаровна 9. г. Шымкент - Айжан Монтаева ОраловнаСовсем скоро ОФ «Семейная Академия» объявит следующий конкурс для семейных пар Махаббат Battle , где у каждой пары будет возможность выиграть сертификат на 100 000 тенге. Дополнительную информацию о следующих конкурсах можно найти в социальных сетях: https://www.facebook.com/onege2019 , https://www.instagram.com/onege2019/ Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.