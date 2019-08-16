Общественный фонд «Семейная академия» объявил победителей онлайн-конкурса «Жанұямен саяхат - Путешествуем с семьей»

16 августа 2019 года: Общественный фонд «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» подвел итоги онлайн-конкурса (далее – «онлайн-конкурс») "Жанұямен саяхат - Путешествуем семьей", который проводился в рамках социальной программы «ONEGE» по укреплению института семьи и продвижению семейных ценностей в РК в 2019 году. Главное условие участия в конкурсе заключалось в публикации в социальных сетях фотографии всей семьи, сделанной во время семейного отдыха или путешествия, с оригинальной подписью или заголовком к фото с хэштегами #onege2019, #sayahat_+ Целями и задачами конкурса являлис