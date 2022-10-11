На следующее судебное заседание его приведут принудительно, передаёт портал «Мой ГОРОД». В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 октября, в Уральском городском суде должно было пройти судебное заседание по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца посёлка Федоровка Максима Яковченко. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса - сепаратизм и разжигание межнациональной розни. Своими провокациями в социальных сетях Яковченко вызвал общественный резонанс. Дело передали в Уральский городской суд, однако обвиняемый не явился на главное судебное разбирательство. К слову, в отношении Яковченко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причины не явки неизвестны, сотовый телефон оказался отключен. Судья Найля Джунусова по ходатайству прокурора вынесла постановление о принудительном приводе Максима Яковченко. Другими словами, на следующее заседание, которое состоится 14 октября, обвиняемого приведут принудительно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.