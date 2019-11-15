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Социум

Оценку работе частных детских садов будут давать родители

В Актобе на форум, организованный Казахстанской ассоциацией дошкольных организаций, съехались более 100 учредителей и руководителей частных садиков из западного региона страны. - По республике у нас 13 филиалов, один в Актобе, - сообщила председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова. - Мы постоянно проводим форумы, делимся опытом, поднимаем общие проблемы и пытаемся их решить. Собравшиеся поднимают вопросы финансирования, выделения бесплатных участков под детские сады, делятся своим опытом. По методике финансирования по всей республике сумма госзаказа в частных де
Дана Рахметова
Оценку работе частных детских садов будут давать родители
В Актобе на форум, организованный Казахстанской ассоциацией дошкольных организаций, съехались более 100 учредителей и руководителей частных садиков из западного региона страны.
- По республике у нас 13 филиалов, один в Актобе, - сообщила председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова. - Мы постоянно проводим форумы, делимся опытом, поднимаем общие проблемы и пытаемся их решить. Собравшиеся поднимают вопросы финансирования, выделения бесплатных участков под детские сады, делятся своим опытом. По методике финансирования по всей республике сумма госзаказа в частных детских садах составляет в месяц 28 тысяч тенге. В Актобе держали цену 19 тысяч тенге в месяц. Эти деньги идут на содержание коллектива, образование, учебный процесс. Конечно, их недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы улучшать качество оказываемых услуг. В частных садиках внедряют робототехнику, арттерапию, здоровьесберегающие технологии. Мы проводим мониторинг работы частных садиков, разрабатываем проект по родительскому рейтингу. Как стало известно, сеть частных детских садов с каждым годом растет, сейчас их по стране их около 4 тысяч. - Сейчас среди детских садов развивается только частный сектор, строятся только частные детские дошкольные учреждения, будут строиться частные школы, и бояться этого не надо, - говорит руководитель управления образования Актюбинской области Лаззат Уразбаева. - Есть специальные государственные программы, которые позволяют открыть свое дело в сфере образования, мы их предлагаем предпринимателям. Здесь поднимали вопросы по подушевому финансированию в детстких садах. По методике сумма в месяц на ребенка должна составлять до 32 тысяч тенге, у нас с 1 января эта сумма будет составлять 29 тысяч тенге, сейчас – 19354 тенге. Питание детей оплачивают родители.
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дошкольное образование госзаказ

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