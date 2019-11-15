Оценку работе частных детских садов будут давать родители

В Актобе на форум, организованный Казахстанской ассоциацией дошкольных организаций, съехались более 100 учредителей и руководителей частных садиков из западного региона страны. - По республике у нас 13 филиалов, один в Актобе, - сообщила председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова. - Мы постоянно проводим форумы, делимся опытом, поднимаем общие проблемы и пытаемся их решить. Собравшиеся поднимают вопросы финансирования, выделения бесплатных участков под детские сады, делятся своим опытом. По методике финансирования по всей республике сумма госзаказа в частных де