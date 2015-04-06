Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Около 200 тысяч яиц в день выпускает Уральская птицефабрика

Меньше недели осталось до главного праздника православного календаря - Пасхи. А какая Пасха без крашенных яиц? Именно поэтому в преддверии православного праздника корреспонденты портала "Мой ГОРОД" отправились на уральскую птицефабрику, чтобы самим посмотреть и вам показать, как куры несутся, узнать почему их жизнь насчитывает только 17 месяцев, и чем это нужно кормить кур, чтобы собирать урожай в 73 миллиона яиц в год. ТОО "Уральская птицефабрика" была основана в 2003 году как предприятие яичного направления, рассчитанное на содержание 250 тысяч кур-несушек. Основной деятельностью птицефабрик
Анэль Кайнеденова
Около 200 тысяч яиц в день выпускает Уральская птицефабрика
Меньше недели осталось до главного праздника православного календаря - Пасхи. А какая Пасха без крашенных яиц? Именно поэтому в преддверии православного праздника корреспонденты портала "Мой ГОРОД" отправились на уральскую птицефабрику, чтобы  самим посмотреть и вам показать, как куры несутся, узнать почему их жизнь насчитывает только 17 месяцев, и чем это нужно кормить кур, чтобы собирать урожай в 73 миллиона яиц в год.
kury1
kury1
ТОО "Уральская птицефабрика" была основана в 2003 году как предприятие яичного направления, рассчитанное на содержание 250 тысяч кур-несушек. Основной деятельностью птицефабрики является производство куриного яйца. Также производится куриное мясо и субпродукты.
kury2
kury2
Вот в таких 5 цехах содержатся куры-несушки породы, еще 2 цеха предназначены для выращивания молодняка. Кстати, молодняк, а именно суточных цыплят сюда привозят со Свердловского племенного завода. Закупает птицефабрика примерно по 50 тысяч цыплят 4 раза в год, которых выращивают до 100 дней. Затем переводят в один из 5 птичников.
kury3
kury3
В возрасте 130-135 дней куры начинают, как говорят птицеводы, заноситься или нестись. Держат их всего 17 месяцев от рождения, потом их отправляют в убойный цех, потому что держать больше невыгодно. У кур-несушек продуктивность должна быть не ниже 85%, иначе птица свое содержание не оправдывает.
kury4
kury4
Мясо птицы по договорам направляются в дошкольные и школьные организации города. Пусть хоть и мяса в них не так много, зато оно полезное без всяческих ГМО и прочих вредных добавок. Мясо кур-несушек считается суповым.
kury5
kury5
Птичница Ольга НЕРНОВА работает на птицефабрике больше семи лет. В обязанности птичниц входит ежедневный двухчасовой осмотр своих подопечных. - Смотрим, чтобы на лентах куры не лежали, чтобы яйцо свободно шло, заторов не было, смотрим воду, корм, вентиляция, чтобы воздух был свежий, - говорит Ольга. - По курице сразу видно, если вдруг она приболела. Гребешок становится бледным и вялым.
kury6
kury6
На птицефабрике содержатся куры-несушки двух пород "Хайсекс Уайт" и "Хайсекс Браун". Впрочем, порода одна, дело только в окрасе яиц. По названию уже понятно, что "Хайсекс Уайт" дают белые яйца, а "Браун" - коричные или бурые.
kury7
kury7
Технолог птицефабрики Иван ЧАПУРИН работает в птицеводстве вот уже 44 года. Начинал с Щаповской птицефабрики. Впрочем, на предприятии 80% сотрудников составляют сельчане из сел Щапово, Круглоозерное и Серебряково. - Кто, как не сельчане, знают, как правильно ухаживать за птицей? - говорит Иван ЧАПУРИН.
kury8
kury8
В цехах весь процесс производства полностью автоматизирован. Еда подается строго по часам, воду куры пьют, открывая клювом, а яйца скатываются на ленту, которая потом собирает их в одном месте.
kury9
kury9
Вот такие разные могут быть яйца. В цехах их соберут одну коробку, и уже в сортировочном цехе их поделят на три категории по весу. Отборными станут яйца весом от 65 граммов и выше, категория С1 - весом от 55 до 65 граммов, менее 55 граммов - это категория С2.
kury10
kury10
Вот таким образом на яйца наносится маркировка, на которой видна дата производства и категория продукта. Это позволит потребителям всегда быть в курсе насколько свежий продукт они употребляют. Кстати, яйца сроком до 7 дней считается диетическим, то есть самым полезным. А хранится этот продукт может до 3 месяцев, но при условии правильного хранения.
kury11
kury11
А знаете ли вы, что из этих яичек никогда не вылупятся цыплята? Куры несутся без петухов, поэтому и яйца "пустые". А вот если к курам пустить петуха, яйца принесут потомство.
kury12
kury12
В день около 200 тысяч кур приносят в среднем 194 тысячи яиц. Их затем сортируют по категориям и упаковывают в коробки по 360 штук в каждом. После чего уже со склада их забирают оптовики.
kury13
kury13
Отпускная цена за 10 отборных яиц - 170 тенге, за категорию С1 - 160 тенге, а за второй сорт - 140 тенге. Кстати, как рассказал директор, цены на яйца к Пасхе они повышать не будут. Также по словам директора, при составлении договора на отпуск яиц они указывают, что наценка на продукцию Уральской птицефабрики должна составлять не более 10% от отпускной цены. Вот так. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
яйца

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article