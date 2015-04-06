Около 200 тысяч яиц в день выпускает Уральская птицефабрика

Меньше недели осталось до главного праздника православного календаря - Пасхи. А какая Пасха без крашенных яиц? Именно поэтому в преддверии православного праздника корреспонденты портала "Мой ГОРОД" отправились на уральскую птицефабрику, чтобы самим посмотреть и вам показать, как куры несутся, узнать почему их жизнь насчитывает только 17 месяцев, и чем это нужно кормить кур, чтобы собирать урожай в 73 миллиона яиц в год. ТОО "Уральская птицефабрика" была основана в 2003 году как предприятие яичного направления, рассчитанное на содержание 250 тысяч кур-несушек. Основной деятельностью птицефабрик