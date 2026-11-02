Операция против экстремистов, планировавших теракты была проведена в Атырау

30 октября 2026 года в Атырау сотрудники КНБ и прокуратуры задержали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства. Задержанные подозреваются в создании и участии в экстремистской группе, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие вещественные доказательства. Вместе с тем выяснилось, что задержанные обучали детей и подростков в трех подпольных учебных центрах.
Как сообщили в Генпрокуратуре, некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и другие уголовные преступления.
Другие подробности дела не разглашаются.
https://www.gov.kz/org/knb/press/news/details/1321866?lang=ru