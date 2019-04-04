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Социум

Орал қаласында қоқыс салатын 400 жаңа контейнер сатып алынды

Бұл жөнінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі хабарлады. Қала халқының санының артуы үйден шығатын тұрмыстық қалдықтар көлемін ұлғайтқан. Соған сай төгілетін контейнерлер санын арттыру қажеттігі туындап отыр. Оның үстіне көптен қолданыстағы контейнерлер ескірген. Осы жағдай ескеріліп, бюджет есебінен 400 жаңа контейнер сатып алынған. -"Қала тазалығын сақтауда қоқыс алаңқайларында контейнерлердің жеткілікті болуы маңызды. Қазір бізге тағы 500 контейнер мен 1000 евроконтейнер керек.",-дейді "Орал Таза Сервис" ЖШС директоры Рафхат Данагулов. Жақын аралықта қала əкімдігі тағы 1000 контейнер
gorod
Орал қаласында қоқыс салатын 400 жаңа контейнер сатып алынды
Бұл жөнінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі хабарлады.
Қала халқының санының артуы үйден шығатын тұрмыстық қалдықтар көлемін ұлғайтқан. Соған сай төгілетін контейнерлер санын арттыру  қажеттігі туындап отыр. Оның үстіне көптен қолданыстағы контейнерлер ескірген. Осы жағдай ескеріліп, бюджет есебінен 400 жаңа контейнер сатып алынған. -"Қала тазалығын сақтауда қоқыс алаңқайларында контейнерлердің жеткілікті болуы маңызды. Қазір бізге тағы 500 контейнер мен 1000 евроконтейнер керек.",-дейді "Орал Таза Сервис" ЖШС директоры Рафхат Данагулов. Жақын аралықта қала əкімдігі тағы 1000 контейнер сатып алуды жоспарлап отыр.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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