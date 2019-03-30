Орал қаласында сенбілікке 7 мыңнан астам адам қатысты
Қар еріп, ақ ұлпа астында қалған күл-қоқыстың көзге түсер сəті-көктемгі уақыт. Сол себепті жалпы халықтық сенбіліктің қала тазалығын қалпына келтіруге қосар үлесі зор. Көптің қолымен атқарылған істе береке бар. Бір күнде сенбіліктің арқасында облыс орталығы 311 метр куб қоқыс қалдығынан арылды. Қала аумағын санитарлық тазалау бойынша жалпықалалық сенбілік 30-наурызда өткізілді. -"Біз жастар қала тазалығы үшін жылда сенбілікке қатысамыз. Орал əсем де, жасыл қала болып сақталып қалғанын қалаймыз",-дейді М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенті Гүлжиян Қабдолова. Сенбілік қорытындысы бойынша аталған ш