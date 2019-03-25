Орал қаласындағы «Сұлтан» базарының орнына көп қабатты үй салынады
Қазіргі кезде «Сұлтан» базарын бұзу жұмыстары басталып кетті. Осыған байланысты базардағы сатушылар өзге орындарға көшіп кеткен. Еуразия даңғылының бойында орналасқан базардың орнында 5 қабатты тұрғын үй бой көтермек. Сатушылар айдалада қалмас үшін балама орындар ұсынылып отыр. «Сұлтан» базары 20 жыл бойы жұмыс жасағандықтан осы аудан тұрғындарына ыңғайлы, әрі үйреншікті сауда орны болатын. Алайда нарықты жаңғырту бағдарламасы шеңберінде мұндай орындар біртіндеп жабылып жатыр. -«Біз осы жақын жердегі базардан бар керегімізді, балғын, жерігілікті өнімдерді сатып алып үйренгенбіз. Үйіміз осы маң