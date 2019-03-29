Орал қаласының бюджеті ұлғайды
Бұл жөнінде қалалық мəслихаттың отырысында белгілі болды. Шаһарымыздың бюджетіне осылайша 5,4 млрд теңге қосылып отыр. Мамандардың хабарлауынша, осы жылғы қала бюджеті 44,6 млрд теңгені құрайды. — "Облыстық бюджеттен қалалық бюджетке 3 512,8 мың теңге түсті. Қаланың кірісі 2,2 млрд. теңгені құралы. Осылайша қала бюджеті 5,4 млрд теңгеге ұлғайды",-дейді Орал қалалық экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Альмира Тулегенова. Қалалық бюджеттен қаражат тұрғын үй құрылысына, жол жөндеуге, білім саласына, аулаларды абаттандыру мен мамандарды жұмысқа орналастыруға бағытталады. "Нұрлы же