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Социум

Оралда 216 пəтерлік тұрғын үй құрылысы аяқталды

9 қабатты бұл үйдің ауласын мердігерлер абаттандырып, балалар алаңын салып береді. Үйдегі 72 пəтер көп балалы отбасыға берілмек екен. Биыл облыс орталығында халықты баспанамен қамту жұмысы қызу жүріп жатыр. "ҚР Президентінің жолдауына сәйкес 72 пәтер көп балалы отбасыға беріледі. Оның ішінде 29 пәтер – заңға сәйкес жетім балаларға. Қалған пәтерлер кезектегі тұрған 1-2 топ мүгедектері, бюджет саласындағы қызметкерлерге, жасына қарай зейнеткерлерге пропорция негізінде бөлініп беріледі",-дейді қалалық ТКШ бөлімінің басшысы Миржан Нұртазиев Оралда құрылыстың қарқын алуымен 80 мың адамы бар шағын а
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Оралда 216 пəтерлік тұрғын үй құрылысы аяқталды
9 қабатты бұл үйдің ауласын мердігерлер абаттандырып, балалар алаңын салып береді.
Үйдегі 72 пəтер көп балалы отбасыға берілмек екен. Биыл облыс орталығында халықты баспанамен қамту жұмысы қызу жүріп жатыр. "ҚР Президентінің жолдауына сәйкес 72 пәтер көп балалы отбасыға беріледі. Оның ішінде 29 пәтер – заңға сәйкес жетім балаларға. Қалған пәтерлер кезектегі тұрған 1-2 топ мүгедектері, бюджет саласындағы қызметкерлерге, жасына қарай зейнеткерлерге пропорция негізінде бөлініп беріледі",-дейді қалалық ТКШ бөлімінің басшысы Миржан Нұртазиев Оралда құрылыстың қарқын алуымен 80 мың адамы бар шағын аудан бой көтеріп қалды деп айтуға негіз бар. 17 көп қабатты үй салынды. Ал облыс аудандарында 38 тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Құрылыс және инфрақұрылыммен қамту жұмыстарына 830 миллиард теңге инвестор қаржысы тартылады. 4 бірдей көп қабатты үйдегі пәтерлер әлеуметтік топқа жататын кезектегі тұрғындарға беріледі. Солардың бірі 9 қабатты, 216 пәтерлік осы тұрғын үй. Айта кетейік, Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша облыстағы баспана құрылысына 13 млрд. теңге қаралыпты. Арман КУРМАНАЛИЕВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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