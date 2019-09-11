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Социум

Оралда балаларға арналған оңалту орталығы ашылмақ

ҚР Тұңғыш Президенті Қорының қолдауымен еліміздің сегіз аймағында инклюзивті көмекке арналған осындай орталықтар ашылатын болады. Ал бізде орталық облыстық балалар ауруханасы жанынан жұмысын бастамақ. Осыған дейін аймақта мұндай мекеме болмаған болатын. Ата-аналар балаларымен Алматы, Нұрсұлтан қалаларына барып жүрсе, енді қаладан шықпай-ақ оңалту шарасын алу мүмкіндігі пайда болмақ. Тірек-қимыл аппараты мен жүйке жүйесі бұзылған балаларға арналған оңалту орталығының қызметін бастау үшін 40 млн.ға жуық қаржы қарастырылғалы отыр. Бұл сома Тұңғыш президент қорынан бөлінген. Жобаны ҚР Тұңғыш Прези
gorod
Оралда балаларға арналған оңалту орталығы ашылмақ
ҚР Тұңғыш Президенті Қорының қолдауымен еліміздің сегіз аймағында инклюзивті көмекке арналған осындай орталықтар ашылатын болады.
Ал бізде орталық облыстық балалар ауруханасы жанынан жұмысын бастамақ. Осыған дейін аймақта мұндай мекеме болмаған болатын. Ата-аналар балаларымен Алматы, Нұрсұлтан қалаларына барып жүрсе, енді қаладан шықпай-ақ оңалту шарасын алу мүмкіндігі пайда болмақ. Тірек-қимыл аппараты мен жүйке жүйесі бұзылған балаларға арналған оңалту орталығының қызметін бастау үшін 40 млн.ға жуық қаржы қарастырылғалы отыр. Бұл сома Тұңғыш президент қорынан бөлінген. Жобаны ҚР Тұңғыш Президенті қоры Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қамқорлық» бағдарламасы аясында жүзеге асыруда. -«Біз жаңа жылдан бастап жаңа медициналық бағдарлама бойынша жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз. Сол себепті орталық жыл соңына дейін жұмысын бастауы тиіс. Біздің жоспарымыз бойынша мамандар Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларына барып қосымша білімдерін жетілдіріп келеді. Оған дейін құрал жабдықтар алынса, ешқандай кедергі жоқ. Алдымен облыста жүрек ақауы мен жүйке жүйесінде ауытқулары бар балаларға уақытылы ем жүргізу қажет. Осы мәселенің шешімін табатын боламыз»,-дейді БҚО бас дәрігері Нұрданат Беркінғали. Өңірде церебралды сал ауруына шалдыққан 600-ден аса сырқат бала мұндай қызметке зәру болып отыр. Орталықтың жұмысын бастауы ағымдағы жыл соңына таяу жоспарлануда. Айына орталықта тірек-қимыл аппараты, орталық жүйке жүйесі бұзылған және басқа да дамуында ерекшеліктері бар 50 бала ақысыз негізде ем шара ала алады. Арман КУРМАНАЛИЕВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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