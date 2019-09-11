Оралда балаларға арналған оңалту орталығы ашылмақ
ҚР Тұңғыш Президенті Қорының қолдауымен еліміздің сегіз аймағында инклюзивті көмекке арналған осындай орталықтар ашылатын болады. Ал бізде орталық облыстық балалар ауруханасы жанынан жұмысын бастамақ. Осыған дейін аймақта мұндай мекеме болмаған болатын. Ата-аналар балаларымен Алматы, Нұрсұлтан қалаларына барып жүрсе, енді қаладан шықпай-ақ оңалту шарасын алу мүмкіндігі пайда болмақ. Тірек-қимыл аппараты мен жүйке жүйесі бұзылған балаларға арналған оңалту орталығының қызметін бастау үшін 40 млн.ға жуық қаржы қарастырылғалы отыр. Бұл сома Тұңғыш президент қорынан бөлінген. Жобаны ҚР Тұңғыш Прези