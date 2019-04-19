Оралда биыл жылдағыдан 2 есеге көп гүл егіледі
Жылда облыс орталығындағы гүлзарларға гүлдің 20 түрі отырығызылатын болса, биыл 25 түрлі өсімдік егілгелмек екен. Қаланы әсемдеп, гүлдестелермен өрнектейтін бағбандар дайындықты ақпан айынан бастапты. Жылыжайларда балғын түптер түйнек атып, гүлдеп үлгірген. Қазіргі күні олар қолда бар графикаларымен жоспар бойынша демалыс орындарындағы алаңдарға гүл отырғызуды қолға алғалы жатыр. -«Бұл жұмыстармен «Жайық таза қала» ЖШС айналысады. Күн жылы болып, температура бірқалыпты сақталып тұрса, жақын аралықта олар өз жұмыстарын бастайды. Биыл қаламызда егілетін гүлдердің түрлері де, саны да артып отыр.