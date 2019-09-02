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Социум

Оралда қала күніне арнайы логотип шығарылды

Ұлттық оюға ұқсас логотип ортасындағы жасыл жазудағы қала атауы Оралдың жасыл шаһар екенінің белгісі. Алғашқы рет пайда болған таңбалық зат қала жөнінде ақпарат беретін мағынаға ие болуы тиіс еді. "Жазудың үсті мен астындағы көк толқындар айналамызды қоршаған Жайық, Шаған, Деркөл сынды 3 өзенді бейнелеп, қаланың су қорына бай екенін көрсетеді. Логотипті жергілікті жарнама агенттіктерінің бірі дайындады. Биылғы қала күніне орай арнайы жасалып отыр",-дейді Орал қаласы əкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов Сондай-ақ логотипте бидайдың суреті салыныпты. Бұл дегеніміз облыс орталығы маңында егін
gorod
Оралда қала күніне арнайы логотип шығарылды
Ұлттық оюға ұқсас логотип ортасындағы жасыл жазудағы қала атауы Оралдың жасыл шаһар екенінің белгісі.
Алғашқы рет пайда болған таңбалық зат қала жөнінде ақпарат беретін мағынаға ие болуы тиіс еді. "Жазудың үсті мен астындағы көк толқындар айналамызды қоршаған Жайық, Шаған, Деркөл сынды 3 өзенді бейнелеп, қаланың су қорына бай екенін көрсетеді. Логотипті жергілікті жарнама агенттіктерінің бірі дайындады. Биылғы қала күніне орай арнайы жасалып отыр",-дейді Орал қаласы əкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов Сондай-ақ логотипте бидайдың суреті салыныпты. Бұл дегеніміз облыс орталығы маңында егін шаруашылығы жақсы дамығанынан хабар беріп тұрғандай. Шексіздік белгісіне ұқсас жазу осындай табиғи байлығымызды ұрпақтан ұрпаққа сарқылмас мұра қылып қалдыруға үндейді. Арман КУРМАНАЛИЕВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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