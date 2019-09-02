Оралда қала күніне арнайы логотип шығарылды
Ұлттық оюға ұқсас логотип ортасындағы жасыл жазудағы қала атауы Оралдың жасыл шаһар екенінің белгісі. Алғашқы рет пайда болған таңбалық зат қала жөнінде ақпарат беретін мағынаға ие болуы тиіс еді. "Жазудың үсті мен астындағы көк толқындар айналамызды қоршаған Жайық, Шаған, Деркөл сынды 3 өзенді бейнелеп, қаланың су қорына бай екенін көрсетеді. Логотипті жергілікті жарнама агенттіктерінің бірі дайындады. Биылғы қала күніне орай арнайы жасалып отыр",-дейді Орал қаласы əкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов Сондай-ақ логотипте бидайдың суреті салыныпты. Бұл дегеніміз облыс орталығы маңында егін