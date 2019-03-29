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Социум

Оралда мүмкіндігі шектеулі балалар иппотерапия сеансынан өтті

«Мейірімді көктем» акциясы аясында полиция қызметкерлері атты əскердің жылқыларына балаларды отырғызып, емдік терапия алуға көмектерін тигізді. Мүгедек балалар үшін атқа отырып, таза ауада серуендеудің пайдасы зор. Жылқы малының денсаулыққа келтірер шипасы жөнінде хабардар медицина саласы иппотерапияның кереметтігін мойындайды. Аталмыш шараға Батыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы қызметкерлері де қатысып, игілігі мол іске куəгер болды. Алғашқы күні тірек-қимыл жүйесі зақымданған жəне өзге де сырқаттары бар əр түрлі жас шамасындағы 10 шақты бала атқа
gorod
Оралда мүмкіндігі шектеулі балалар иппотерапия сеансынан өтті
«Мейірімді көктем» акциясы аясында полиция қызметкерлері атты əскердің жылқыларына балаларды отырғызып, емдік терапия алуға көмектерін тигізді.
Мүгедек балалар үшін атқа отырып, таза ауада серуендеудің пайдасы зор. Жылқы малының денсаулыққа келтірер шипасы жөнінде хабардар медицина саласы иппотерапияның кереметтігін мойындайды. Аталмыш шараға Батыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар  басқармасы қызметкерлері де қатысып, игілігі мол іске куəгер болды. Алғашқы күні тірек-қимыл жүйесі зақымданған жəне өзге де сырқаттары бар əр түрлі жас шамасындағы 10 шақты бала атқа мінді. Тəртіп сақшылары атты əскер алаңында балаларды серуендетіп, аттарды жетектеп жүрді. «Иппотерапия емінің нəтижелілігі ғылыми түрде дəлелденген жəне көптеген елдерде тəжірибеде бар. Жылқының биожүйесінің арқасында науқастың бұлшық ет тонусы төмендеп, тірек-қимыл аппартының жұмысы жақсарады. Қозғалыс ағзаға жағымды əсерін тигізеді»,-дейді сала мамандары. Бұдан өзге атқа отырған баланың да көңіл-күйі көтеріліп, сергектік пайда болады. Қорқынышын жеңіп, жігерленіп, эмоцияға беріліп, шаттанудың да науқасқа тигізері оң ықпалы зор. «Біз балаларды емдеуге өзіміздің кез-келген көмегімізді тигізуге əзірміз», - дейді полиция қызметкерлері.
Арман КУРМАНАЛИЕВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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