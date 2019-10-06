Оралда шұғыл қызмет көліктеріне арнайы жолақ салынбақ
Автокөлік жолдарында шұғыл қызмет көрсететін көліктерге арналған бөлек жолақ болады. Мақсат-жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, шұғыл қызмет көліктерінің діттеген жеріне дер кезінде жетіп, тиімді қызмет көрсетуіне жағдай жасау. Арнайы жолақ Н. Назарбаев даңғылы мен Еуразия даңғылында қозғалысты бөліп тұрмақ. Атап айтар болсақ, Назарбаев даңғылының М. Мәметова көшесінен Ж. Молдағалиев көшесіне дейінгі бөлігінде, Еуразия даңғылының Назарбаев даңғылынан Гагарин көшесіне дейінгі бөлігінде осындай жолақ жол салынады деп жоспарлануда. Бұл үшін шеткі оң жақ жолақ бөлінеді. Жаңашылдық апаттылықты а