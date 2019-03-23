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Социум

Оралдықтар жәрмеңкеден 2,5 миллион теңгенің өнімін сатып алды

Орал қаласында биылғы жылдың маусымашар жәрмеңкесі болып өтті. Ауыл шаруашылығы және бау-бақша өнімдері сатылған жәрмеңкеге Сырым, Қаратөбе, Бәйтерек, Теректі аудандары мен Орал қаласының шаруа қожалықтары, кәсіпорындары қатысты. Ықсанов көшесінің бойында өнімдер базар мен дүкендердігімен салыстырғанда 25-30 пайызға арзанға сатылды. Мәселен, еттің келісі 1200 теңгеден болса, картоп 50 теңгеден сатылып, 5,7 тоннасы өтіп кетті. Бұдан өзге 35 000 дана жұмыртқа, 13 бас сиыр еті, 7 бас жылқы еті, 3 тонна балық сатылды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Сейдірұлы аталмыш шараға арнайы барып, өні
gorod
Оралдықтар жәрмеңкеден 2,5 миллион теңгенің өнімін сатып алды
Орал қаласында биылғы жылдың маусымашар жәрмеңкесі болып өтті.
Ауыл шаруашылығы және бау-бақша өнімдері сатылған жәрмеңкеге Сырым, Қаратөбе, Бәйтерек, Теректі аудандары мен Орал қаласының шаруа қожалықтары, кәсіпорындары қатысты. Ықсанов көшесінің бойында өнімдер базар мен дүкендердігімен салыстырғанда 25-30 пайызға арзанға сатылды. Мәселен, еттің келісі 1200 теңгеден болса, картоп 50 теңгеден сатылып, 5,7 тоннасы өтіп кетті. Бұдан өзге 35 000 дана жұмыртқа, 13 бас сиыр еті, 7 бас жылқы еті, 3 тонна балық сатылды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Сейдірұлы аталмыш шараға арнайы барып, өнімдердің бағасын көріп қайтты. Айта кетейік, саудагерлерге орындар әкімдікпен тегін беріліп отыр. Жергілікті табиғи өнім шығарушыларды қолдау мақсатында жәрмеңке алда жалғасын табады. Соның арқасында тұтынушылар делдалсыз, өнімді шығарушылардың өз қолдарынан арзан бағаға сатып алу мүмкіндігі пайда болмақ. Арман КУРМАНАЛИЕВ
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