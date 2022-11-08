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Социум

Оружие и наркотики хранил в своём доме житель ЗКО

В регионе проходят антинаркотические мероприятия. Фото со страницы Polisia.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 39-летний житель посёлка Тайпак хранил в своём доме полиэтиленовый мешок с веществом растительного происхождения и коробку с семенами зелёного цвета. Кроме того, у нарушителя обнаружили двуствольное и одноствольное ружьё, гильзы 12 калибра. Изъятые вещи направлены на экспертизу. Наркотики также выявили во время обыска у 52-летнего мужчины. У него изъяли полиэтиленовые мешки с веществом растительного происхождения зелёного цвета (в трёх пластиковых тарах, трёх стек
Арайлым Усербаева
Оружие и наркотики хранил в своём доме житель ЗКО
В регионе проходят антинаркотические мероприятия.
Оружие и наркотики хранил в своем доме житель ЗКО
Оружие и наркотики хранил в своем доме житель ЗКО
Фото со страницы Polisia.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 39-летний житель посёлка Тайпак хранил в своём доме полиэтиленовый мешок с веществом растительного происхождения и коробку с семенами зелёного цвета. Кроме того, у нарушителя обнаружили двуствольное и одноствольное ружьё, гильзы 12 калибра. Изъятые вещи направлены на экспертизу. Наркотики также выявили во время обыска у 52-летнего мужчины. У него изъяли полиэтиленовые мешки с веществом растительного происхождения зелёного цвета (в трёх пластиковых тарах, трёх стеклянных банках, двух бумажных свёртках и 10 коробках), а также 12 кустов конопли и стеклянная банка с семенами этого растения. Ещё один подозреваемый - 18-летний житель Аксая, он занимался закладкой тайников. 28 октября во время личного обыска полицейские нашли у него 38 полиэтиленовых пакетов, обмотанных изолентой, внутри которых находилось вещество растительного происхождения тёмно-зелёного цвета. В лесном массиве вблизи Аксая изъяты из тайников такие же полиэтиленовые пакеты, всего 10 штук. Дома у юноши были 37 пакетов, а также пустые пакеты, электронные весы, сотовый телефон и приспособление для употребления наркотиков. По всем фактам завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция оружие наркотики

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