Оружие и наркотики хранил в своём доме житель ЗКО

В регионе проходят антинаркотические мероприятия. Фото со страницы Polisia.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 39-летний житель посёлка Тайпак хранил в своём доме полиэтиленовый мешок с веществом растительного происхождения и коробку с семенами зелёного цвета. Кроме того, у нарушителя обнаружили двуствольное и одноствольное ружьё, гильзы 12 калибра. Изъятые вещи направлены на экспертизу. Наркотики также выявили во время обыска у 52-летнего мужчины. У него изъяли полиэтиленовые мешки с веществом растительного происхождения зелёного цвета (в трёх пластиковых тарах, трёх стек