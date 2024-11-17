Особо опасного преступника разыскивают полицейские ЗКО

В ней говорится, что ищут 31-летнего Данияра Максотова за особо тяжкое преступление — убийство. Подозреваемый среднего телосложения, у него тёмные волосы и карие глаза.

Ориентировку о том, что разыскивается особо опансый преступник, предоставили в пресс-службе департмента полиции ЗКО. В ней говорится, что ищут 31-летнего Данияра Максотова за особо тяжкое преступление — убийство. Подозреваемый среднего телосложения, у него тёмные волосы и карие глаза.

Всем кто располагает информацией просьба сообщить в дежурную часть департамента полиции ЗКО по телефонам: 102, 8 705 747 99 99, 8 7112 98 45 30.

К слову, 5 фераля 2024 года в в мессенджерах распространилась ориентировка Абайского отдела полиции. Так, за совершение «особо тяжкого преступления» разыскивались трое мужчин. Среди них было фото мужчины, похожего на Данияра Максотова.

2 февраля 2024 года в частном секторе на улице Даулеткерея был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда в полиции подтвердили, что трое мужчин разыскиваются по подозрению в данном преступлении.