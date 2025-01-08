Осужденному блогеру из Уральска отказали в смягчении приговора

Аслана Утепова задержали 30 декабря 2022 года при получении 300 тысяч тенге. Его обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Аслана Утепова задержали 30 декабря 2022 года при получении 300 тысяч тенге. Его обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

По делу начался суд и прокурор запросила наказание в виде 7,5 лет заключения. В своём последнем слове Утепов попросил суд не лишать его свободы. В мае суд вынес приговор — семь лет в колонии средней безопасности.

После Аслан Утепов и его адвокат Руслан Шагатаев обжаловали приговор и подали заявление в областной суд. Апелляционная коллегия оставила приговор суда без изменений. Активист не признал своей вины и намеревался обжаловать решение в Верховном суде.

8 января в Уральском городском суде рассмотрели ходатайство Утепова и его адвоката. Они попросили суд заменить наказание на более мягкое. Однако судья Кымбат Хайрушева отказалась удовлетворять ходатайство, несмотря на то, что Утепов уже отбыл одну треть от общего срока заключения, выплатил судебные расходы и иски, а также положительно характеризуется по месту отбывания наказания.