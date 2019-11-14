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Социум

Отменить запрет на выезд должникам по кредитам предложили в Казахстане

Депутаты Мажилиса предложили исключить практику запрета на выезд за границу для казахстанцев, имеющих просроченную задолженность по кредитам, а также ужесточить требования к банкам, которые выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" – За последние десять лет помощь банковскому сектору стала носить системный характер. Постоянная помощь банкам является демотивирующей с точки зрения качественного анализа рисков. В погоне за прибылью банки не отличают заемщиков, которые смогут погасить кред
gorod
Отменить запрет на выезд должникам по кредитам предложили в Казахстане
Депутаты Мажилиса предложили исключить практику запрета на выезд за границу для казахстанцев, имеющих просроченную задолженность по кредитам, а также ужесточить требования к банкам, которые выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" – За последние десять лет помощь банковскому сектору стала носить системный характер. Постоянная помощь банкам является демотивирующей с точки зрения качественного анализа рисков. В погоне за прибылью банки не отличают заемщиков, которые смогут погасить кредиты, от заемщиков, которые не смогут или не захотят отвечать по обязательствам, - заявила депутат Ирина Смирнова в запросе на имя главы Нацбанка Ерболата Досаева. По ее словам, необходимо пересмотреть подходы к надзору и исключить элементы, которые снижают мотивацию банков анализировать риски. – К таким демотиваторам можно отнести запрет на выезд за границу в случае непогашенной просроченной задолженности. Частные организации, к которым относятся банки, не должны ограничивать передвижения граждан за свои ошибки при отборе заемщиков. Более того, нужно ужесточить требования к банкам, которые выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам, - указала депутат. По ее словам, потакая банкам, Нацбанк создает дополнительные социальные риски и вредит суверенному рейтингу нашей страны. Депутаты предложили исключить практику запрета на выезд за границу лицам, имеющим просроченную задолженность по кредитам, определить зоны надзора, которые могут стимулировать банки качественно анализировать риски, а также внести предложения по ужесточению требований к банкам, которые продолжают кредитовать неплатежеспособное население. Смирнова указала, что ситуация в банковском секторе демонстрирует низкие показатели устойчивости. – Согласно последнему отчету рейтингового агентства Standard & Poor's, оценка страховых рисков банковского сектора - BICRA - за последний год ухудшилась и составила 9 баллов из 10, где 10 - это наивысший риск. Еще одно рейтинговое агентство - Moody’s - считает, что розничное кредитование в Казахстане растет быстрыми темпами. Это может привести к увеличению дефолтов заемщиков, - добавила она. Запрос подписали также депутаты фракции "Народные коммунисты" Жамбыл Ахметбеков, Галина Баймаханова, Айкын Конуров, Владислав Косарев, Магеррам Магеррамов и Тургун Сыздыков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Кредит должник выезд

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