Отменить запрет на выезд должникам по кредитам предложили в Казахстане

Депутаты Мажилиса предложили исключить практику запрета на выезд за границу для казахстанцев, имеющих просроченную задолженность по кредитам, а также ужесточить требования к банкам, которые выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" – За последние десять лет помощь банковскому сектору стала носить системный характер. Постоянная помощь банкам является демотивирующей с точки зрения качественного анализа рисков. В погоне за прибылью банки не отличают заемщиков, которые смогут погасить кред