Мать бывшего солдата рассказала, что во время несения службы в воинской части №5573 в Астане у него помутился рассудок. "Он все время повторяет "мама, я боюсь, они меня бьют". Говорил, что бьют старшие, сержанты. Били по сердцу и душили, он терял сознание. Мой сын рассказал, что они забирали у новобранцев деньги, которые им выдавали на хозтовары и отбирали одежду", - рассказывает Жазира Тумабаева, мать рядового Капсамета. Акжана Капсамета призвали из Алматы. Родители говорят, парень мечтал об армии и никогда не пытался уклониться от службы. Гордился тем, что по распределению попал в Национальную Гвардию. Что случилось с юношей там, в воинской части 5573 не объясняют. Из письма Национальной Гвардии РК: "… Перед увольнением его родители написали расписку о том, что претензий по поводу состояния сына к командованию воинской части 5573 не имеют и забирают своего сына под свою ответственность. (…) 1.Фактов избиения военнослужащего Капсамет А.К. сослуживцами не подтверждаем. 2. Уголовное дело возбужденного по заявлению матери прекращено за отсутствием состава преступления. 3. Причастность сослуживцев к избиению солдата не установлена. Считаем, целесообразным при подготовке материала в эфир рассмотреть вопрос объективно и не создавать общественный резонанс, наносящий ущерб престижу воинской службы. С уважением, командир в/ч 5573 М. Канагатов". На видео, снятом в психиатрической больнице, молодой человек рассказывает все подробности так называемого "общения" со своими сослуживцами. "Ұрды ғой, ұрды. Бастан ұрды, табуретка кигізді. На полигоне вот так в сердце", - сказал парень. На вопрос корреспондента "7 канала", зачем его ударили в сердце, Капсамет ответил, что ему сказали, будто он мешает. Родители солдата уже обратились в военную прокуратуру. Несмотря на то, что уголовное дело прекращено, они настаивают на повторном тщательном расследовании инцидента. "Я прошу лишь одного, чтобы там наверху руководство разобралось и наказало виновных. Я отправляла в армию здорового сына!", - заявила мать Капсамета. В психиатрической клинике Акжан пробудет еще как минимум месяц. Родители рассказали, что ему назначено лечение и соответствующие препараты. А вот в армию он вряд ли вернется. Парня признали более непригодным к строевой службе.