Озеро-убийца за одну ночь уничтожило целую деревню и погубило тысячи животных

В августе 1986 года в Камеруне произошла одна из самых необычных природных катастроф XX века.

Озеро Ньос, расположенное в кратере древнего вулкана, внезапно выпустило огромное количество углекислого газа. Невидимое облако распространилось по близлежащим долинам, лишая людей и животных возможности дышать. За несколько часов погибли почти 1800 человек и тысячи животных. При этом дома и другие постройки практически не пострадали, передает МойГород.

Причину трагедии ученые установили только после масштабного исследования озера.

Необычная ночь 21 августа 1986 года

Озеро Ньос находится на северо-западе Камеруна, в вулканическом регионе недалеко от границы с Нигерией. Оно образовалось в кратере древнего вулкана и окружено холмами, за которыми расположены небольшие деревни.

Вечером 21 августа 1986 года местные жители услышали необычный грохот, напоминавший отдаленный взрыв или оползень. Некоторые заметили сильное движение воды в озере, а вскоре в окрестностях распространилось облако газа.

Фото: Eric Bouvet / Gamma-Rapho / Getty Images

Углекислый газ начал спускаться по склонам и заполнять низины. Поскольку он тяжелее воздуха, облако двигалось вдоль поверхности земли, проникая в жилые дома и другие укрытия.

Люди, оказавшиеся в зоне его распространения, теряли сознание и погибали от удушья. Многие умерли во сне, даже не успев понять, что происходит. Животные также не смогли спастись: погибли коровы, козы, птицы и другие представители местной фауны.

По оценкам исследователей, облако распространилось на расстояние до нескольких десятков километров от озера. В наиболее пострадавших населенных пунктах целые семьи погибли за одну ночь.

Почему озеро стало смертельно опасным

После трагедии ученые начали исследовать воду и геологическое строение озера. Выяснилось, что на протяжении длительного времени на его дне накапливался углекислый газ, поступавший из глубинных магматических источников через земную кору.

Из-за высокого давления на большой глубине газ оставался растворенным в воде. Постепенно его концентрация увеличивалась, пока озеро не оказалось в опасном состоянии.

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Ученые предположили, что внезапный выброс мог произойти из-за нарушения равновесия в водной толще. После начала подъема насыщенной газом воды давление уменьшилось, и углекислый газ стал быстро выделяться из нее. Это вызвало цепную реакцию, в результате которой из озера вырвалось огромное количество газа.

Внешний вид озера через неделю после извержения.

Фото: U.S. Geological Survey / Геологическая служба США

Явление получило название лимнической катастрофы, или лимнического извержения. В отличие от обычного вулканического извержения, оно не сопровождалось выбросом лавы и пепла. Основную опасность представлял именно углекислый газ, который невозможно увидеть и почувствовать по запаху.

По оценкам исследователей, газовое облако двигалось со скоростью более 100 километров в час. Углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому он распространялся по низинам и долинам, вытесняя кислород. Люди и животные, оказавшиеся в зоне высокой концентрации газа, погибали от удушья.

Спасатели обнаружили целые деревни, в которых почти никто не выжил

Когда первые спасатели и местные жители начали обследовать пострадавшие территории, перед ними открылась тяжелая картина. В некоторых населенных пунктах люди лежали прямо в своих домах, на дорогах и возле жилищ. Погибшими оказались и домашние животные.

По данным NASA, в результате катастрофы погибли почти 1800 человек, около 3500 голов скота, а также множество птиц и насекомых. Более 300 человек были госпитализированы. При этом многие постройки остались практически нетронутыми, что делало последствия произошедшего еще более необычными.

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Мертвый скот в районе деревни.

Фото: U.S. Geological Survey / Геологическая служба США

Выжившие рассказывали о внезапном ухудшении самочувствия, потере сознания и неспособности нормально дышать. Некоторые из них находились без сознания несколько часов. После катастрофы многие жители покинули опасные районы, опасаясь повторения трагедии.

Как предотвратили повторение катастрофы

После трагедии специалисты пришли к выводу, что одного расследования причин недостаточно: необходимо было постоянно контролировать состояние озера и предотвращать новое накопление газа.

Для этого инженеры разработали систему дегазации. На озере установили специальные трубы, которые опускаются к его глубоким слоям. С их помощью насыщенная углекислым газом вода поднимается на поверхность, где давление снижается, а газ постепенно высвобождается в атмосферу в контролируемом режиме.

Процесс напоминает открытие бутылки газированного напитка: при снижении давления растворенный газ начинает активно выходить из жидкости. При этом система позволяет постепенно удалять углекислый газ, не допуская его опасного внезапного выброса.

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По данным Геологической службы США, подобные установки начали использовать после катастрофы для постоянного удаления газа из глубинных слоев озера.

Трагедия на озере Ньос изменила представления ученых о природных опасностях. Она показала, что даже водоем, который внешне выглядит совершенно спокойным, может представлять серьезную угрозу для целых населенных пунктов. После этого специалисты стали уделять больше внимания другим глубоким вулканическим озерам, в которых также может накапливаться углекислый газ.