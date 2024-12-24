Памятник убитому псу-герою Пшону создает мастер из Атырау

Азамат Кенжегалиев приступил к созданию уникальной металлической скульптуры в честь собаки по кличке Пшон. Этот верный пес стал настоящим героем во время весенних паводков и был убит в декабре уходящего года

Мастер Азамат Кенжегалиев приступил к созданию уникальной металлической скульптуры в честь собаки по кличке Пшон. Верный пес стал настоящим героем во время весенних паводков и был убит в декабре уходящего года.

Мастер поделился с подписчиками видеозаписями процесса создания скульптуры. Для работы он использует металлические пластины, которые имеют форму сердец. Мастер работает над каждой деталью, превращая холодный металл в художественную форму, которая будет напоминать не только о подвиге собаки, но и о любви и привязанности, которые она дарила людям.

На его странице в соцсети можно увидеть кадры, где он аккуратно режет и сгибает металлические пластины, соединяя их в композицию. Идея создания такой скульптуры быстро набрала популярность среди казахстанцев, которые восхищаются решением мастера отдать дань памяти героической собаке. Комментарии под постами в соцсетях полны благодарности и поддержки.

Напомним, 28 ноября неизвестные застрелили собаку. Хозяйка погибшего пса выложила в TikTok видео с дротиком, который попал в животное, и показала рану. Пшон в апреле 2024 года помогал местным жителям бороться с паводком: он носил мешки с песком и участвовал в строительстве дамбы. В Атырауской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.