Пассажирский самолет с футбольной командой столкнулся с другим бортом: погибли 178 человек

Оба самолета находились на большой высоте, когда их маршруты пересеклись.

11 августа 1979 года два пассажирских самолета Ту-134А выполняли рейсы в разных направлениях. Один лайнер летел из Ташкента в Минск, второй следовал из Челябинска в Кишинев. Во время полета воздушные суда оказались на пересекающихся трассах и в результате столкнулись в небе над Днепродзержинском, передает МойГород

Оба самолета находились на большой высоте, когда их маршруты пересеклись. Экипажи получали от диспетчерской службы указания относительно высоты полета, однако в определенный момент оба лайнера оказались на одном эшелоне.

Самолеты продолжили сближаться, а экипажи не смогли вовремя предотвратить опасное сближение.

Как произошло столкновение

Катастрофа произошла около 13:35 по местному времени в районе Днепродзержинска. Два Ту-134А столкнулись в воздухе на высоте примерно 8400 метров.

Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот», идентичный разбившемуся

После столкновения один из лайнеров практически полностью разрушился. Второй самолет также получил серьезные повреждения и вскоре упал на землю.

Обломки двух воздушных судов оказались разбросаны на большой территории. Их обнаруживали сразу в нескольких местах, к поиску привлекались спасатели и местные жители.

На борту одного самолета находились 94 человека, включая членов экипажа. Второй лайнер перевозил 84 человека. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажей погибли.

Всего катастрофа унесла жизни 178 человек.

Почему произошла катастрофа

Расследование показало, что к трагедии привела совокупность ошибок при организации и контроле воздушного движения.

Одному из самолетов диспетчер дал указание занять высоту, которую уже должен был занимать другой лайнер. В результате воздушные суда оказались на одном эшелоне.

Хвостовая часть молдавского самолёта (борт CCCP-65816)

Опасное сближение не было своевременно обнаружено, поэтому экипажи не успели предпринять необходимые действия для предотвращения столкновения.

В то время в советской гражданской авиации еще не применялись современные автоматические системы предупреждения о столкновении, которые сегодня помогают экипажам распознавать подобные угрозы и корректировать траекторию полета.

Среди погибших была футбольная команда «Пахтакор»

Особенно трагичным это происшествие стало для Ташкента и футбольного клуба «Пахтакор». На одном из разбившихся самолетов находилась молодежная команда клуба.

Футболисты направлялись в Минск, где должны были провести матч чемпионата СССР. Вместе с игроками погибли тренеры и специалисты, сопровождавшие команду.

В августе 2009 года к 30-летию катастрофы на месте падения белорусского Ту-134 был установлен памятник в виде чёрной вертикальной плиты

В результате катастрофы «Пахтакор» фактически лишился целого поколения футболистов. Среди погибших были известные игроки клуба, которых считали перспективными спортсменами советского футбола.

Трагедия стала тяжелым ударом для команды, болельщиков и всего спортивного сообщества Ташкента.

Что изменилось после катастрофы

Столкновение двух Ту-134А над Днепродзержинском стало одной из самых тяжелых авиакатастроф в истории советской гражданской авиации.

Трагедия продемонстрировала, насколько серьезными могут быть последствия ошибок при управлении воздушным движением. Особую опасность представляли ситуации, когда несколько воздушных судов одновременно находились в одном районе и требовали четкого контроля за эшелонированием.

После подобных происшествий повышенное внимание стало уделяться совершенствованию диспетчерских процедур, контролю высоты полета и техническим средствам, способным предотвращать столкновения воздушных судов.

Экипаж самолёта Ту-134А борт СССР-65735 (командир, штурман, бортмеханик, бортрадист и обе стюардессы) был похоронен на Восточном (Московском) кладбище Минска. Второй пилот был похоронен на родине, в Армении.

Сегодня автоматические системы предупреждения о столкновении являются одним из важных элементов авиационной безопасности. Они позволяют экипажам получать предупреждения об опасном сближении и рекомендации по изменению высоты или направления полета.

Трагедия, оставшаяся в истории

Катастрофа 11 августа 1979 года стала одной из самых трагичных страниц в истории советской гражданской авиации. Два пассажирских самолета столкнулись в воздухе из-за ошибок при организации воздушного движения, в результате чего погибли все 178 человек, находившиеся на борту.

Для Ташкента эта дата навсегда связана и с трагедией футбольного клуба «Пахтакор». Команда потеряла практически весь основной состав, тренеров и сопровождавших специалистов.

Память о погибших пассажирах, членах экипажей и футболистах «Пахтакора» сохраняется до сих пор.