Сегодня, 26 сентября, в городе Аксай начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов провел прием граждан в здании районного отдела полиции. На прием записался ветеран органов внутренних дел Владимир Будник. По его мнению, при учете таких факторов, как численность населения в Бурлинском района и количество работающих организаций, которые привлекают рабочую силу из других регионов и стран, следует рассмотреть вопрос об увеличении штата сотрудников районного отдела полиции. Также ветерана интересовали сроки начала работы центра оперативного управления. - В увеличении штата пока необходимости нет, - отметил генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов. - Имеющийся состав Бурлинского районного отдела полиции справляется со своими обязанностями. Центр оперативного управления или ЦОУ заработает в первом полугодии 2020 года. Проект будет реализован по линии ГЧП. По городу установят 106 видеокамер. Также к ЦОУ будут подключены системы видеонаблюдения учреждений образования и ряда объектов бизнеса. Одно из обращений касалось темы ужесточения наказания за оскорбления сотрудников полиции. От жителей района поступил вопрос о сроках открытия в Бурлинском районе спецЦОНа. Областной центр находится в 150 км от Аксая. Для ряда жителей получение прав становится накладной поездкой. Проект спецЦОНа в Бурлинском районе пока на рассмотрении. В следующем году департамент полиции планирует добиться положительного решения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.