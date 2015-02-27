b2d647e9622a58ffc772e99a707681a3__560xАктивисты требуют привлечь писательницу к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными сообщает super.ru. Огромный скандал вокруг очередной выходки Лены Лениной обернулся печальными последствиями ― котенок, которого писательница перекрасила в розовый цвет, чтобы дополнить свой образ, скончался от интоксикации. Напомним, в прошлом году эпатажная бизнесвумен решила устроить вечеринку, где все гости должны были появиться в розовом. В качестве аксессуара Ленина выбрала маленького котенка, которого также перекрасили в ярко-розовый цвет. Весь вечер животное истошно кричало, пытаясь вырваться из рук писательницы. Сразу после инцидента на Лену Ленину обрушилась критика защитников животных во главе с известным артистом Юрием Куклачевым. Однако владелица сети маникюрных салонов была невозмутима: «Тот розовый тон для кошек был еще и с оздоравливающим и укрепляющим шерсть эффектом. К тому же наши ветеринары вывели до покраски, это было даже полезно!» ― кричала во всеуслышание журналистка. 56ec09c876740af91312c2db25b93a65__560x fd300f1fba44e877046c1cadc307c4dc__560x f1fd36a3f9c6a4d3ea2b779948167d8a__560x Спустя несколько месяцев котенок, о котором Ленина уже давно забыла, пока пыталась убрать из социальных сетей свои фотографии в обнаженном виде, был доставлен в ветклинику. После безуспешного лечения, согласно опубликованной в Сети петиции, котенок скончался от отравления токсичными веществами. Защитники животных, а вместе с ними множество неравнодушных граждан, уже начали распространять в Интернете петицию на имя президента РФ с целью привлечь Ленину к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными». На момент публикации петиция собрала почти 3,5 тысячи подписей. 11cd242fad9f64f28e18025669e7ceb8__560x Источник фото: Архивы пресс-служб