В Казахстане могут освободить от ИПН на 3 года доходы от цифровых активов

В стране планируют ввести налоговые послабления для тех, кто торгует цифровыми активами через отечественных провайдеров.

В Казахстане предложили временно отменить индивидуальный подоходный налог (ИПН) на доходы от операций с цифровыми активами. Как сообщает пресс-служба правительства, льготный период может продлиться три года - с 1 января 2026-го по 31 декабря 2028 года.

Главное условие для получения освобождения от налога - использование услуг только казахстанских поставщиков. По мнению авторов инициативы, такая мера должна стимулировать граждан проводить сделки в правовом поле и развивать внутренний рынок легальных цифровых активов.

Что еще изменится в Налоговом кодексе?

Предложение вошло в масштабный пакет поправок, который обсуждают в правительстве. Всего в документ включили 45 изменений, направленных на поддержку бизнеса и налоговое администрирование. Вот ключевые новшества:

Поддержка инвесторов: Компании смогут самостоятельно строить инфраструктуру к своим объектам, а расходы на это компенсируют через вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН).

Компании смогут самостоятельно строить инфраструктуру к своим объектам, а расходы на это компенсируют через вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН). Социальные меры: Планируется расширение налоговых вычетов для людей с инвалидностью и восстановление льгот по социальному налогу.

Планируется расширение налоговых вычетов для людей с инвалидностью и восстановление льгот по социальному налогу. Бизнес-инструменты: Факторинг и форфейтинг хотят полностью освободить от НДС.

Факторинг и форфейтинг хотят полностью освободить от НДС. Новые акцизы: В список подакцизных товаров собираются включить плодовые вина.

Что дальше?

Сейчас все инициативы проходят стадию обсуждения - документ опубликован на портале "Открытые НПА". Некоторые пункты правительство планирует дополнительно проработать с предпринимателями перед тем, как законопроект отправят на рассмотрение в Курултай.

