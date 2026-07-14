В Казахстане могут освободить от ИПН на 3 года доходы от цифровых активов

В Казахстане предложили временно отменить индивидуальный подоходный налог (ИПН) на доходы от операций с цифровыми активами. Как сообщает пресс-служба правительства, льготный период может продлиться три года - с 1 января 2026-го по 31 декабря 2028 года.
Главное условие для получения освобождения от налога - использование услуг только казахстанских поставщиков. По мнению авторов инициативы, такая мера должна стимулировать граждан проводить сделки в правовом поле и развивать внутренний рынок легальных цифровых активов.
Что еще изменится в Налоговом кодексе?
Предложение вошло в масштабный пакет поправок, который обсуждают в правительстве. Всего в документ включили 45 изменений, направленных на поддержку бизнеса и налоговое администрирование. Вот ключевые новшества:
- Поддержка инвесторов: Компании смогут самостоятельно строить инфраструктуру к своим объектам, а расходы на это компенсируют через вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН).
- Социальные меры: Планируется расширение налоговых вычетов для людей с инвалидностью и восстановление льгот по социальному налогу.
- Бизнес-инструменты: Факторинг и форфейтинг хотят полностью освободить от НДС.
- Новые акцизы: В список подакцизных товаров собираются включить плодовые вина.
Что дальше?
Сейчас все инициативы проходят стадию обсуждения - документ опубликован на портале "Открытые НПА". Некоторые пункты правительство планирует дополнительно проработать с предпринимателями перед тем, как законопроект отправят на рассмотрение в Курултай.