«Казахмыс» тестирует инновационную систему контроля горных выработок

"Казахмыс" проводит опытно-промышленные испытания (ОПИ) уникальной системы превентивного геотехнического контроля - NanoRadar от австралийской компании Geobotica.



Главная задача проекта - перевести мониторинг устойчивости горных выработок в режим абсолютного реального времени и свести к минимуму риски для жизни горняков и сохранности техники. До этого момента NanoRadar успешно зарекомендовал себя на крупнейших объектах в Австралии, Канаде, Индии, Индонезии и Малайзии.



В отличие от лазерного сканирования (лидаров), которое применяется периодически для общего картирования трещин, Geobotica NanoRadar оринетирован на непрерывный контроль зон, где возникает непосредственная угроза безопасности людей и техники. Раз в две минуты прибор посылает радиочастотный сигнал к кровле, почве или сопряжениям выработок, фиксируя малейшие колебания поверхности с максимальной точностью, до 0,1 мм. На основе этих данных система выстраивает цифровую тепловую карту деформаций от безопасной зеленой зоны до критической красной.



При этом поддерживаются сразу два ключевых режима работы. В режиме критического мониторинга в режиме реального времени производится непрерывное отслеживание ситуации с выводом данных на планшет или ноутбук оператора. При обнаружении прогрессирующего тренда - резкого ускорения деформации, предваряющего вывал породы - радар мгновенно активирует встроенную светозвуковую сигнализацию для экстренной эвакуации персонала. В режиме аналитики данных система выполняет поочередное сканирование различных точек установки для сбора долгосрочной статистики. На их основе специалисты анализируют скорость развития деформационных процессов, определяют локализацию опасных зон и оценивают эффективность анкерной крепи, что позволяет точно рассчитывать места установки дополнительных крепей.



Компактный и мобильный Geobotica NanoRadar адаптирован к жестким условиям подземных шахт. Благодаря классу защиты IP67 и радарному методу, прибор полностью невосприимчив к сильной запыленности и влажности. В отличие от оптических систем, он не требует очистки оптики и может автономно работать всю смену от собственной батареи или вплоть до двух недель от внешнего аккумулятора, накапливая данные для проектирования крепей. Система универсальна, поэтому помимо подземных выработок (дальность до 40 м), радар способен перенастроиться на дистанцию до 120 м для мониторинга бортов карьеров, отвалов и дамб.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS

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