По данным РГП «Казгидромет», 18 сентября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. Однако в области сохраняется высокая пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём будет +21..+23 градуса, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе — без осадков. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.