Пересек двойную сплошную

Это произошло в субботу, 5 октября, в первом часу дня по ул. Жангир хана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.