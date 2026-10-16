Письмо от КГД по переводам на карту: когда и как отвечать налоговой

В чем разница между извещением и уведомлением и как на них отвечать, разъяснили эксперты.

Казахстанцы всё чаще сталкиваются с повышенным вниманием Комитета госдоходов к мобильным переводам. После того как банки передают фискалам данные о подозрительной активности на счетах, налоговики запускают проверку в два этапа, пишет Uchet.kz.

Этап первый: мягкое предупреждение

На первой стадии налоговая лишь фиксирует, что ваши переводы похожи на предпринимательский доход. В этом случае гражданин получает извещение (по статье 93 Налогового кодекса).

Этот документ носит исключительно информационный характер. Он не требует от вас отчётов, объяснений или срочных визитов в налоговую - ведомство просто дает понять, что ваш счёт попал в поле зрения.

Этап второй: официальная претензия

Если у КГД остаются серьезные основания подозревать незадекларированный бизнес, в дело вступает камеральный контроль. При выявление расхождений гражданину отправляют уже другой документ - уведомление (по статье 137 Налогового кодекса).

Игнорировать его нельзя. На то, чтобы отреагировать на уведомление, закон отводит ровно 30 рабочих дней со следующего дня после вручения.

Как правильно закрыть вопросы с налоговой

У получателя уведомления есть только два варианта действий. Первый - согласиться с нарушениями и устранить их. Для этого придется сдать налоговую отчётность за соответствующий период и уплатить налоги.

Второй вариант - оспорить претензии, если переводы не были доходом (например, это были сборы на подарок, личные долги или переводы между родственниками). В этом случае в КГД направляют письменное пояснение. В документе важно указать дату и номер полученного уведомления, подробно расписать причины несогласия и приложить подтверждающие чеки или справки.

Источник: Uchet.kz.