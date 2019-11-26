Плохо слышащее государство

Президент Казахстана поставил перед госаппаратом задачу воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства». Такого, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. – Необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, –заявил Касым-Жомарт Токаев. – Вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Ни для кого не секрет, что в нашей стране, когда речь идет о проблемах населения, на чиновников нападает патологическая глухота. И реакция властей на складывающуюся годами негативную ситуацию проявляется только в случа