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Плохо слышащее государство

Президент Казахстана поставил перед госаппаратом задачу воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства». Такого, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. – Необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, –заявил Касым-Жомарт Токаев. – Вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Ни для кого не секрет, что в нашей стране, когда речь идет о проблемах населения, на чиновников нападает патологическая глухота. И реакция властей на складывающуюся годами негативную ситуацию проявляется только в случа
gorod
Плохо слышащее государство
Президент Казахстана поставил перед госаппаратом задачу воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства». Такого, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.
– Необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, –заявил Касым-Жомарт Токаев. – Вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Ни для кого не секрет, что в нашей стране, когда речь идет о проблемах населения, на чиновников нападает патологическая глухота. И реакция властей на складывающуюся годами негативную ситуацию проявляется только в случае чрезвычайных происшествий. Гибель в пожаре сестер Ситер в феврале текущего года обнажила проблемы многодетных семей, убийство егеря браконьерами – недоработки уголовного законодательства, изнасилование школьницы в Таразе – проблему уличных туалетов в школах… Все это вызывает возмущение обычных людей, которых можно понять. Какой смысл проводить дорогостоящие мероприятия, когда необходимо решать насущные проблемы? Почему правительственные чиновники реагируют не раньше, чем кто-то из наших граждан будет принесен в жертву? Анализ информационного поля и запросов парламентариев показывает, что основные сигналы Правительству о необходимости принятия превентивных мер посылает депутатская фракция «Народные коммунисты», представляющая в Мажилисе Коммунистическую Народную партию Казахстана. Коммунисты поднимают актуальнейшие вопросы казахстанского общества. Как ответили нам в КНПК, депутатские запросы формируются на основе ежедневной кропотливой работы региональных структур, находящихся в реальном контакте с населением. Компартию волнует то, как будут реализовываться государственные инициативы, ведь то, что из столицы выглядит оптимальным решением, на деле – в регионах может стать большой проблемой. Например, распиаренный госпропагандой Закон «О статусе педагога», как бы направленный на улучшение жизни учителей, грозит стать очередным неработающим и громоздким законодательным балластом вместо реального регулирующего механизма. Пока что на это обратили внимание только коммунисты и участники их дискуссий. Фракция КНПК обсудила законопроект с теми, кто работает в системе образования, причем не на самых высоких постах, и кто действительно понимает, что раз уж обещанных социальных гарантий нет и не будет, документ, в том виде, в котором он лежит в Парламенте, принимать не имеет смысла. – Вывод напрашивается один, – резюмировал руководитель фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров по итогам заседания фракции. –Государство не заинтересовано в изменении статуса педагога. Но, понимая потенциальную силу данной фокусной группы, ее многочисленность и влияние на общество, показывает определенные попытки изменить ситуацию. Такие попытки, по нашему мнению, реально являются лишь имитацией бурной деятельности в направлении изменения реального статуса педагога… Серия региональных круглых столов КНПК на тему «Бедность. Что делать?» вскрыла огромный пласт проблем. Даже по самым скромным официальным данным, за чертой бедности в нашей стране живет почти 800 тысяч казахстанцев. Впрочем, результат получился закономерным. – Когда государство вначале выпустило первый формат АСП, мы говорили, что он вообще «сырой», – отмечали коммунисты в ходе дискуссий. – И риски, которые мы прогнозировали, они в принципе и случились. Сейчас в обществе пошла волна негодования, всех многодетных выставили иждивенцами. Уже и неизвестно, кому это было выгодно. Впрочем, в отличие от других оппозиционеров, представители КНПК не только критикуют сложившуюся ситуацию, но и предлагают свои методы решения, посоветовавшись с теми, чьей сферы деятельности касается тот или иной закон. Много информации для размышлений дают и выезды в регионы, но, когда парламентская группа немногочисленна – всего семь человек, объять необъятное и выслушать всех страждущих невозможно просто физически. И тут на помощь в сборе данных приходят парторганизации на местах. Есть масса проблем во всех сферах, так или иначе завязанных на решении социальных проблем. Что объединяет сельское хозяйство и молодежную политику? Например, то, что аграрный сектор нужно усилить молодыми кадрами. И сами студенты аграрных вузов готовы предлагать и реализовывать свои идеи. Однако их мнение спрашивают сейчас только коммунисты. Так же как интересуются тревогами медиков, реализующих ОСМС. Так же как волнуются вместе с мамами детей-инвалидов. За нынешний год региональными структурами КНПК было организовано свыше тысячи мероприятий, на которых обсуждались проблемы бедности и роль молодежи в жизни общества, недоработки системы отечественной медицины и необходимые нововведения в сфере образования, а также многое другое. Проводились благотворительные акции и публичные дискуссии, регулярно принимали горожан и сельчан общественные приемные. И в ходе всех этих мероприятий коммунисты выслушивали, собирали, анализировали тысячи мнений и предложений, поступающих от простых, рядовых казахстанцев. Социалистически ориентированные партии во всем мире сосредоточены на решении насущных проблем населения, гарантированном обеспечении государством базовых потребностей граждан. Казахстанцы имеют полное и гарантированное Конституцией право на качественное бесплатное образование, современную медицину, нормальные условия жизни для своих семей и, конечно, право на труд. Что еще нужно человеку, кроме как возможность быть уверенными в своем будущем и в будущем своих детей? Ведь если все средства, направленные на поддержку банков, на затратные имиджевые проекты и пропаганду, перенаправить на решение вопросов образования, медицины и создание производств востребованных товаров, то наши регионы расцветут. Коммунисты стали голосами регионов, голосами учителей, докторов, производственников и молодежи. Возможно, пришло время объединяться, чтобы наши голоса зазвучали громче. Маргарита Никитина КНПК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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