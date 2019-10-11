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По 20 тысяч тенге получат инвалиды в Атырау

Эти выплаты люди с ограниченными возможностями получат ко Дню людей с особыми потребностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как уточнили в пресс-службе акимата г.Атырау, всего выделено 170 миллионов тенге в рамках Дня. В нефтяной столице на сегодня проживает 8500 инвалидов, которым более 18 лет. - Люди с особыми потребностями получат по 20 тысяч тенге по случаю Дня инвалидов, - сообщила руководитель городского отдела занятости и соцпрограмм Нурлы Хабиева. Он также напомнила, что октябрь - благотворительный месяц, и второе воскресенье октября кажд
gorod
По 20 тысяч тенге получат инвалиды в Атырау
Эти выплаты люди с ограниченными возможностями получат ко Дню людей с особыми потребностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как уточнили в пресс-службе акимата г.Атырау, всего выделено 170 миллионов тенге в рамках Дня. В нефтяной столице на сегодня проживает 8500 инвалидов, которым более 18 лет. - Люди с особыми потребностями получат по 20 тысяч тенге по случаю Дня инвалидов, - сообщила руководитель городского отдела занятости и соцпрограмм Нурлы Хабиева. Он также напомнила, что октябрь - благотворительный месяц, и второе воскресенье октября каждый год в регионе проводятся различные благотворительные акции по случаю Дня людей с особыми потребностями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
выплаты

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