По 20 тысяч тенге получат инвалиды в Атырау

Эти выплаты люди с ограниченными возможностями получат ко Дню людей с особыми потребностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как уточнили в пресс-службе акимата г.Атырау, всего выделено 170 миллионов тенге в рамках Дня. В нефтяной столице на сегодня проживает 8500 инвалидов, которым более 18 лет. - Люди с особыми потребностями получат по 20 тысяч тенге по случаю Дня инвалидов, - сообщила руководитель городского отдела занятости и соцпрограмм Нурлы Хабиева. Он также напомнила, что октябрь - благотворительный месяц, и второе воскресенье октября кажд