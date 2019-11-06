Почти 50 килограммов кефали незаконно выловил житель Атырау

Мужчина ловил рыбу на особо охраняемой природной территории без соответствующего разрешения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Удил атыраучанин в населенном пункте Жилая Коса, что в селе Косчагыл Жылыойского района, где и протекает Северный Каспий. - Общий вес незаконно добытой кефали - 48 килограммов. В итоге своих действий подсудимый причинил государству имущественный ущерб на сумму 290 880 тенге, - отметили в пресс-службе облсуда. Приговором суда рыбак признан виновным по п.6 ч.3 ст.335 УК Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов,