Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Почти 50 килограммов кефали незаконно выловил житель Атырау

Мужчина ловил рыбу на особо охраняемой природной территории без соответствующего разрешения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Удил атыраучанин в населенном пункте Жилая Коса, что в селе Косчагыл Жылыойского района, где и протекает Северный Каспий. - Общий вес незаконно добытой кефали - 48 килограммов. В итоге своих действий подсудимый причинил государству имущественный ущерб на сумму 290 880 тенге, - отметили в пресс-службе облсуда. Приговором суда рыбак признан виновным по п.6 ч.3 ст.335 УК Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов,
gorod
Почти 50 килограммов кефали незаконно выловил житель Атырау
Мужчина ловил рыбу на особо охраняемой природной территории без соответствующего разрешения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Удил атыраучанин в населенном пункте Жилая Коса, что в селе Косчагыл Жылыойского района, где и протекает Северный  Каспий. - Общий вес незаконно добытой кефали - 48 килограммов. В итоге своих действий подсудимый причинил  государству имущественный ущерб на сумму 290 880 тенге, - отметили в пресс-службе облсуда. Приговором суда  рыбак признан виновным по п.6 ч.3 ст.335 УК Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права на занятие рыболовством сроком на тот же срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article