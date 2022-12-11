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Социум

Почти миллион тенге взял житель Актау за «трудоустройство» в нефтянку

Его лишили свободы на три года. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе суда Мангистауской области сообщили, что житель Актау обещал женщине устроить её дочь в компанию «Тенгиз». За свои «услуги» он взял 900 тысяч тенге. Как выяснилось, с 2019 по 2021 год он обманул ещё нескольких человек. Суд признал его виновным в неоднократном мошенничестве и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы. Мужчины попытался обжаловать приговор. - Подсудимый указал на наличие несовершеннолетних детей, просил отложить исполнение приговора суда, а его адвокат просил изменить приговор суда первой
Дана Рахметова
Почти миллион тенге взял житель Актау за «трудоустройство» в нефтянку
Его лишили свободы на три года.
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе суда Мангистауской области сообщили, что житель Актау обещал женщине устроить её дочь в компанию «Тенгиз». За свои «услуги» он взял 900 тысяч тенге. Как выяснилось, с 2019 по 2021 год он обманул ещё нескольких человек. Суд признал его виновным в неоднократном мошенничестве и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы. Мужчины попытался обжаловать приговор.
- Подсудимый указал на наличие несовершеннолетних детей, просил отложить исполнение приговора суда, а его адвокат просил изменить приговор суда первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, - рассказали в суде.
Апелляционная коллегия посчитала, что наказание является справедливым и правильным. Поэтому приговор оставили без изменения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд Актау мошенники

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