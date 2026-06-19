Пенсионные излишки стали недоступны для большинства казахстанцев. Льготных ипотек почти не осталось, а банки ужесточают требования к заёмщикам.

Казалось бы, цены на квартиры должны пойти вниз, но эксперты не ждут ни обвала рынка, ни массового удешевления жилья.

Почему так происходит и что будет с ценами и спросом до конца года, разбиралась krisha.kz вместе с экспертами.

- Повышение порогов ограничит доступ части казахстанцев к пенсионным накоплениям. По нашей оценке, объём средств, поступавших на рынок жилья через ЕНПФ, может сократиться более чем наполовину. В то же время серьёзных предпосылок для снижения цен нет. Себестоимость строительства остаётся высокой. На неё влияют цены на стройматериалы, инженерную инфраструктуру, подключение к сетям, зарплаты и стоимость финансирования проектов, - отметил президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Наиболее вероятный сценарий - стабильные цены с точечными корректировками по отдельным ЖК. Президент Ассоциации застройщиков Казахстана пояснил, что спрос во втором полугодии может немного снизиться, но оснований для серьёзного падения нет. Потребность в жилье остаётся высокой, продолжается урбанизация, сохраняется интерес к программам Отбасы банка. Скорее всего, покупатели будут дольше принимать решение о покупке, а продажи в отдельных проектах могут замедлиться.

- Застройщики будут активнее предлагать скидки, акции, рассрочки, специальные условия по первоначальному взносу и совместные ипотечные программы с банками. Часть компаний может пересмотреть сроки запуска новых проектов и осторожнее подходить к новым стройкам. В результате объёмы ввода жилья и темпы роста отрасли могут оказаться ниже, чем в последние годы, - рассказал Виктор Микрюков.

Для девелоперов сейчас важнее сохранить объём продаж, поэтому конкуренция будет идти через выгодные условия покупки, а не через снижение цены квадратного метра,

- На вторичном рынке влияние новых порогов есть, но оно оказалось ограниченным. Часть покупателей ускорила сделки, чтобы успеть использовать пенсионные накопления, однако серьёзного всплеска спроса это не вызвало. Собственники по-прежнему готовы торговаться. Средний срок продажи квартиры составляет около 3-4 месяцев, поэтому реальные покупатели часто могут рассчитывать на скидку. Ждать снижения цен на 20–30% не стоит. Сейчас рынок скорее корректирует завышенные ожидания продавцов, - пояснил руководитель отдела продаж Krisha.kz Имран Османов.

До конца года вторичный рынок останется спокойным: без резкого роста и без серьёзного падения цен. Покупатели станут более избирательными, а продавцам придётся активнее конкурировать за спрос.

- Повышение порогов сократит платёжеспособный спрос на жильё, прежде всего в массовом сегменте. Для многих семей пенсионные накопления были первоначальным взносом или доплатой при покупке жилья. По моей оценке, только фактор ЕНПФ может сократить спрос на 5-7 %. В отдельных сегментах, где покупка зависела одновременно от пенсионных изъятий и льготной ипотеки, эффект может быть ещё сильнее - до 10-15%. Но сводить всё только к пенсионным нельзя. Спрос снижается сразу по нескольким причинам: меньше пенсионных денег, меньше дешёвой ипотеки и выше требования к заёмщикам, - говорит экономист Эльдар Шамсутдинов.

Он отметил, что сегодня на первом месте ипотека. Несмотря на снижение базовой ставки, жилищные кредиты по-прежнему остаются дорогими для большинства семей. Поэтому рынок охлаждается не из-за одного роста порогов, а из-за сочетания сразу нескольких факторов.

- При этом говорить об обвале цен по всему рынку я бы не стал. Для этого должны совпасть несколько факторов: слабый спрос, избыток предложения, ухудшение занятости, снижение доходов, проблемы с кредитованием. Наиболее вероятный сценарий - не единый обвал цен, а расслоение. Одни объекты будут держать цену, другие - корректироваться. До конца года рынок будет жить в режиме осторожного спроса, торга и отбора более платёжеспособных покупателей, - пояснил экономист.

В целом ограничения в виде роста порогов, введения КДД с 2027 года убирают перегрев и искусственный спрос. Для оздоровления рынка дополнительно нужно повышать доходы населения, развивать арендный рынок и рыночную ипотеку.