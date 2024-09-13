Из России вернули гражданина Казахстана, разыскиваемого за разжигание религиозной розни. Об этом сообщила Генпрокуратура РК.
По версии следствия, действия, направленные на разжигание религиозной розни, мужчина совершал в 2016–2017 годах в Алматы – умышленно, в группе лиц по сговору. Также целью противоправных действий были — оскорбление религиозных чувств граждан и пропаганда их неравенства по признаку отношения к религии.
Соучастников этого преступления задержали и осудили, он же скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск. В 2017 году мужчина совершил разбой в Москве и его российский суд привлек к уголовной ответственности.
Мужчину передали после того, как он отбыл наказание в России. В Казахстане ему грозит новый срок от 5 до 10 лет, отметили в главном надзорном органе. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания на территории Казахстана.