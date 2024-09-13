Казахстанец, подозреваемый в разжигании религиозной розни, уже отбыл срок за другое преступление.

Из России вернули гражданина Казахстана, разыскиваемого за разжигание религиозной розни. Об этом сообщила Генпрокуратура РК.

По версии следствия, действия, направленные на разжигание религиозной розни, мужчина совершал в 2016–2017 годах в Алматы – умышленно, в группе лиц по сговору. Также целью противоправных действий были — оскорбление религиозных чувств граждан и пропаганда их неравенства по признаку отношения к религии.

Соучастников этого преступления задержали и осудили, он же скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск. В 2017 году мужчина совершил разбой в Москве и его российский суд привлек к уголовной ответственности.

Мужчину передали после того, как он отбыл наказание в России. В Казахстане ему грозит новый срок от 5 до 10 лет, отметили в главном надзорном органе. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания на территории Казахстана.