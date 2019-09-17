В МВД рассказали об обстоятельствах столкновения пассажирского поезда с автобусом в Алматинской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz. В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса были госпитализированы с различными травмами. – Пассажирский поезд состоял из электровоза и 19 вагонов, в которых находились 703 пассажира. Расследованием установлено, что пробка на переезде образовалась около 18 часов 30 минут в обоих направлениях. В 19 часов 05 минут загорелся запрещающий сигнал светофора и зазвенел предупредительный сигнал о приближении электровоза. На железнодорожных путях переезда находился автотранспорт, в том числе автобус. Автобус не мог отъехать на безопасный участок, так как перед ним и позади него находился другой транспорт. Водитель автобуса, открыв двери, стал высаживать пассажиров, - сообщили в МВД. Столкнувшийся с автобусом электровоз был отогнан в депо станции Алматы-1, заменен другим электровозом, состав пассажирского поезда продолжил свой маршрут в 22.00. Начато досудебное расследование по статье 345, части 3 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека" и по статье 344, части 2 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба и повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте происшествия работают полицейские. Все обстоятельства произошедшего пообещали установить в ходе расследования. В МВД отмечают, что основной причиной аварийности является крайне низкая дисциплина водителей, сегодня это до 96 процентов ДТП. По вине водителей автобусов в текущем году зарегистрировано 316 ДТП (3 процента), в которых погибли 51 (3,8 процента) и получили ранения 553 (4,1 процента) человека. За этот год с участием железнодорожных поездов совершенно шесть ДТП (с учетом последнего), в которых погиб один человек и 15 получили ранения. Напомним, авария произошла 15 сентября около 19.20 на перегоне Аксенгир - Шамалган. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще трое человек пострадали. По факту ЧП проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.