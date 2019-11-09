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Погашение задолженности и выселение из квартиры: какие споры решают в Совете биев Атырауской области

Атырауский областной Совет биев поделился опытом с коллегами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новый формат процедуры примирения Совета биев в Атырау представляет интерес для коллег из регионов страны, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. Об этом на брифинге в РСК сообщил председатель общественного объединения «Совет биев Атырауской области» Габбас Хисметуллин. По словам спикера, доверие к работе биев повышается именно в те моменты, когда стороны не могут прийти к обоюдному согласию. - В этом случае стороны увидят работу не
Анэль Кайнеденова
Погашение задолженности и выселение из квартиры: какие споры решают в Совете биев Атырауской области
Атырауский областной Совет биев поделился опытом с коллегами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Новый формат процедуры примирения Совета биев в Атырау представляет интерес для коллег из регионов страны, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. Об этом на брифинге в РСК сообщил председатель общественного объединения «Совет биев Атырауской области» Габбас Хисметуллин. По словам спикера, доверие к работе биев повышается именно в те моменты, когда стороны не могут прийти к обоюдному согласию. - В этом случае стороны увидят работу не только судью, но и человека, который готов поделиться своим жизненным опытом, который не связан с процессуальными обязательствами. В связи с этим члены Совета биев Мангистауской области приехали в Атырау, чтобы перенять опыт своих коллег, - говорит Габбас Хисметуллин. Кроме того, Совет биев и Областной суд подписали меморандум "О вовлечении членов Судебного совета в спорные вопросы». В результате с начала года было зарегистрировано более 250 спорных случаев. Из них 168 были мирно согласованы. - Среди спорных дел - сохранение семьи, выплата алиментов, выселение из квартиры, погашение задолженности, возмещение ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий, споры между соседями и многое другое, - рассказали в РСК.  

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