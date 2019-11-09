Погашение задолженности и выселение из квартиры: какие споры решают в Совете биев Атырауской области

Атырауский областной Совет биев поделился опытом с коллегами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новый формат процедуры примирения Совета биев в Атырау представляет интерес для коллег из регионов страны, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. Об этом на брифинге в РСК сообщил председатель общественного объединения «Совет биев Атырауской области» Габбас Хисметуллин. По словам спикера, доверие к работе биев повышается именно в те моменты, когда стороны не могут прийти к обоюдному согласию. - В этом случае стороны увидят работу не