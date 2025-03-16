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Бизнес-новости

В Казахстане подорожает отдых за границей

Это приведет к подорожанию путевок.
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В Казахстане подорожает отдых за границей

Владельцы фирм поясняют, КПН никогда не платили. Теперь должны государству 20% от оборота за два года. 

Уверяют, такие деньги в стоимость путевок не закладывали. Комиссия с продаж не превышает 7%. Как рассчитаться с долгами, предприниматели не знают.

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В одном они уверены точно: если дополнительный налог всё же оставят, это приведет к подорожанию путевок. По подсчетам специалистов, цены вырастут примерно на треть. Введение КПН налоговики якобы объясняют тем, что туркомпании создают в Казахстане постоянные представительства для своих иностранных партнеров.

Ранее сообщалось, что SCAT запускает рейсы из Шымкента в Мюнхен.


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