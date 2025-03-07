Открываем Европу! SCAT запускает рейсы из Шымкента в Мюнхен

Авиакомпания SCAT объявляет о запуске нового прямого рейса Шымкент – Мюнхен! Уже с 27 мая 2025 года пассажиры смогут быстро и комфортно добраться в столицу Баварии — город, который восхищает своим стилем, историей и неповторимой атмосферой. Теперь путешественникам, бизнесменам и всем, кто мечтал посетить Германию, стало еще проще оказаться в самом сердце Европы!Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, обеспечивая удобное сообщение между Казахстаном и Германией.Мюнхен — город, где сочетаются элегантность и уют, старинные традиции и современные ритмы жизни

Авиакомпания SCAT объявляет о запуске нового прямого рейса Шымкент – Мюнхен! Уже с 27 мая 2025 года пассажиры смогут быстро и комфортно добраться в столицу Баварии — город, который восхищает своим стилем, историей и неповторимой атмосферой. Теперь путешественникам, бизнесменам и всем, кто мечтал посетить Германию, стало еще проще оказаться в самом сердце Европы!

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, обеспечивая удобное сообщение между Казахстаном и Германией.

Мюнхен — город, где сочетаются элегантность и уют, старинные традиции и современные ритмы жизни. Это столица Баварии, известная своими готическими соборами, роскошными дворцами и бесконечными зелеными парками. Здесь можно прогуляться по Мариенплац, полюбоваться фасадом Новой ратуши и услышать звон карильона, заглянуть в музей BMW, который расскажет об эволюции легендарного немецкого автопрома, или отправиться к замку Нойшванштайн – вдохновению для замка Спящей красавицы от Disney.

Любителям гастрономии Мюнхен предлагает колоритные пабы, где варят традиционные баварские напитки и подают свежие брецели, а также уютные кафе, в которых можно насладиться знаменитым яблочным штруделем и ароматным кофе. В теплое время года город превращается в огромный фестиваль под открытым небом – в каждом дворе играет музыка, а террасы ресторанов заполняются жизнерадостными путешественниками.

Перелеты с авиакомпанией SCAT – это комфорт, современный сервис и удобные стыковки с другими направлениями внутри Казахстана. Для поездки в Германию гражданам Казахстана требуется шенгенская виза, позаботьтесь о ее оформлении заранее.

Продажа билетов в столицу Баварии открыта! Следите за обновлениями в наших соцсетях, на сайте scat.kz и в мобильном приложении. Вдохновляйтесь, планируйте и открывайте Европу с авиакомпанией SCAT!