Весенние каникулы: 226 нарушений совершили подростки ЗКО

За то, что не следили за детьми, к ответственности привлекли 14 родителей.

С 21 по 31 марта в области проходит профилактическое мероприятие (ОПМ) «Демалыс». Его цель — не допустить продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, выявить детей без сопровождения взрослых в увеселительных заведениях и на улицах, а также найти взрослых, втягивающих подростков в правонарушения.

По данным департамента полиции ЗКО, за это время было выявлено 246 административных нарушений. Из них 226 касаются подростков, которые ночью находились на улице без родителей. Также полицейские зафиксировали три случая, когда несовершеннолетние находились в ночное время в увеселительных заведениях. За то, что не следили за детьми, к ответственности привлекли 14 родителей.