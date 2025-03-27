Продавали детское порно: 8 тысяч подписчиков Telegram-канала проверят в Казахстане

Как сообщили в прокуратуре Туркестанской области, в отношении подписчиков Telegram-канала, на котором продавали порнографию с участием несовершеннолетних, начали проверку.
В надзорном органе подчеркнули, что на платный канал были подписаны восемь тысяч человек. Вступление в ряды подписчиков стоило 2500 тенге. Им предоставляли доступ к порнографическим роликам, в числе которых присутствовали материалы с участием школьников. Подписчики канала находятся в Казахстане и странах СНГ.
– По указанию прокуратуры началась проверка в отношении восьми тысяч подписчиков на предмет наличия в их действиях признаков педофилии и выявления ранее осуждённых за аналогичные преступления. При подтверждении противоправного умысла лиц возьмут на учёт уполномоченные и правоохранительные органы, – отметили в ведомстве.