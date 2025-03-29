Астролог рассказала, как манипулировать разными знаками зодиака

Стоит дать Деве понять, что только у нее достаточно знаний и даже самые осознанные представители знака поведутся.

Все мы иногда прибегаем к бессознательным манипуляциям, чтобы подтолкнуть кого-то что-то сделать. Астролог и нумеролог Раши Гаур рассказала, как можно управлять представителями разных знаков зодиаков.

Овнам важно быть во всем первыми. Если дать им почувствовать, что это они контролируют ситуацию, то они будут рады сделать что угодно. Но только пока верят, что инициатива исходит от них.

Тельцам нравится роскошь. Оказавшись среди стильных людей, они чувствуют прилив радости. Если им еще и дарят дорогие подарки, то они вполне могут решить отблагодарить в ответ.

Близнецы свободолюбивы и приказам не подчиняются. Этим их качеством окружающие могут злоупотреблять. Например, предложить несколько вариантов для решения вопроса, чтобы им было сложно сделать выбор. А пока Близнецы в замешательстве, попробовать ими манипулировать.

В общении с Раками легко понять, что надо давить на эмоции, ведь они — чувствительные натуры. Если они видят, что кто-то грустит, то готовы на что угодно, чтобы помочь.

Если Льва хотят переманить на свою сторону, его хвалят. Представители этого знака зодиака крайне падки на лесть.

У Дев аналитический склад ума, и манипулировать ими трудно. Но у некоторых это получается. Стоит дать Деве понять, что только у нее достаточно знаний и навыков для выполнения задачи, которая не под силу никому, и даже самые осознанные представители знака поведутся.

Весы стремятся к совершенству. Их покоряют, хваля и давая понять, какие они замечательные.

Со Скорпионами манипуляции не сработают. Ведь именно этот знак их изобрел, утверждает астролог. Можно только просить их что-то сделать. Скорпионы видят все — хитрить бесполезно.

"Будет весело! Ты все пропустишь", — этой фразы достаточно, чтобы заинтересовать Стрельцов. Ведь больше всего они боятся, что что-то пройдет мимо них.

Козероги амбициозны. Чтобы привлечь их внимание, можно рассказать о том, что принесет успех и прибыль.

Водолеев манит все неизведанное. "Запретный плод сладок" — это про них. Когда стоит цель манипулировать Водолеями, их просто просят не делать что-то.

Рыбы стараются помочь попавшим в беду. Поэтому окружающие притворяются беспомощными, если хотят, чтобы они что-то для них сделали.

Ранее астрологи назвали пять самых коварных знаков зодиака.



