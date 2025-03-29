Астрологи назвали пять самых коварных знаков зодиака

Некоторые готовы пойти на все, лишь бы добиться своего. Об этом пишет астролог в Times of India.

Близнецы бывают двуличны: мило улыбаются, глядя в глаза, и говорят гадости за спиной. Признаться в таком поведении им не стыдно — у них уже готово оправдание. Они способны давать ложные обещания и обманом заставить помогать им.

Раки — манипуляторы. Они преувеличивают свои проблемы, чтобы другим стало не по себе и они бы бросились вытаскивать представителей знака из беды. Не удивляйтесь, если вдруг обнаружите, что выполняете за Раков всю грязную работу.

Девы, конечно, будут вести себя прилично. И обманывать так, что почувствуешь себя причиной всех бед. Их конек — пассивная агрессия.

Невинные снаружи и злобные внутри — это Весы. Какими бы добрыми они не казались, душа у представителей этого знака зодиака может быть грязной. Они тоже способны сделать так, чтобы всю тяжелую работу делал кто-то другой.

Скорпионы используют чужие секреты. Угрозы и запугивания — вот к чему могут прибегнуть некоторые представители знака, чтобы принудить кого-то идти у них на поводу.

Ранее были названы знаки зодиака, которых ждет невероятная удача в апреле.



