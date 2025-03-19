В Уральске завершён масштабный ремонт школ при поддержке КПО

КПО завершила капитальный ремонт зданий четырех школ города — СОШ №17, школы-интерната для одарённых детей №11 им. С. Сейфуллина, СОШ №9 и музыкальной школы им. Д. НурпеисовойКомпания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) завершила капитальный ремонт в четырех школах г. Уральск: СОШ № 17, СОШ № 9, КГУ УОА ЗКО Областной казахской специализированной школы-интерната комплекса для одарённых детей № 11 им. С. Сейфуллина и ГККП «Детская музыкальная школа им. Д. Нурпеисовой». Реализация данных проектов направлена на улучшение состояния образовательных учреждений и создание современных, комфор

КПО завершила капитальный ремонт зданий четырех школ города — СОШ №17, школы-интерната для одарённых детей №11 им. С. Сейфуллина, СОШ №9 и музыкальной школы им. Д. Нурпеисовой

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) завершила капитальный ремонт в четырех школах г. Уральск: СОШ № 17, СОШ № 9, КГУ УОА ЗКО Областной казахской специализированной школы-интерната комплекса для одарённых детей № 11 им. С. Сейфуллина и ГККП «Детская музыкальная школа им. Д. Нурпеисовой». Реализация данных проектов направлена на улучшение состояния образовательных учреждений и создание современных, комфортных условий для обучения и развития учащихся.

В рамках проектов капитального ремонта школ выполнены работы по ремонту фундаментов, обустройству отмосток и усилению наружных стен и перегородок. Проведены облицовка и утепление фасадов, замена оконных блоков, дверей и напольных покрытий. Также в ходе ремонта была выполнена внутренняя и внешняя отделка помещений, ремонт и замена инженерных сетей и систем. На прилегающих территориях созданы спортивные и игровые площадки: футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, зоны для гимнастики. Проведено асфальтирование дорожек, укладка тротуарного камня и озеленение с посадкой деревьев и кустарников. Установлены малые архитектурные формы и бордюрные пандусы для маломобильных групп населения.

Реализация данных проектов свидетельствует о приверженности КПО своим обязательствам содействовать развитию местных сообществ и улучшению образовательной инфраструктуры. Инвестиции в образовательную сферу направлены на повышение качества жизни населения и формирование благоприятных условий для развития подрастающего поколения.