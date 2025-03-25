Наурыз встречали с Rostselmash и ТОО «ОралАгро»

В офисе ТОО «ОралАгро» с утра было весело и шумно: коллектив готовился к встрече гостей и празднованию Наурыза, также в этот день прошла презентация новинок техники Rostselmash. Это был еще один повод собраться вместе.Руководитель ТОО «ОралАгро» Рамин Кабуев любезно принимал гостей: друзей, партнеров, постоянных клиентов. Традиция отмечать праздники всем коллективом приветствуется в организации. За богато приготовленным дастарханом говорили о традициях коллектива, истории праздника. Общение проходило в дружественной обстановке под ретро песни в исполнении национального ансамбля.По словам Рамин

В офисе ТОО «ОралАгро» с утра было весело и шумно: коллектив готовился к встрече гостей и празднованию Наурыза, также в этот день прошла презентация новинок техники Rostselmash. Это был еще один повод собраться вместе.

Руководитель ТОО «ОралАгро» Рамин Кабуев любезно принимал гостей: друзей, партнеров, постоянных клиентов. Традиция отмечать праздники всем коллективом приветствуется в организации. За богато приготовленным дастарханом говорили о традициях коллектива, истории праздника. Общение проходило в дружественной обстановке под ретро песни в исполнении национального ансамбля.

По словам Рамина Кабуева, это гордость, радость, счастье, что в его организации проходят такие добрые мероприятия, они поднимают настроение и дух, желание работать. Такие праздники объединяют и укрепляют большой коллектив.

После доброго застолья гостей пригласили на презентацию новой техники Rostselmash. ТОО «ОралАгро» является официальным дилером Rostselmash на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, и специализируется на реализации сельскохозяйственной техники, запасных частей и комплектующих. Также имеет профессиональную команду сервисного обслуживания.

– Кормоуборочный комбайн F 1300, сочетающий в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную простоту конструкции, предназначен для уборки урожая кукурузы, сорги, подсолнечника и других. Комбайн имеет свои преимущества перед выпущенными ранее: мощный двигатель турбинный V-8, 330 лошадиных сил. Новый измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма. Вальцы питателя увеличенного диаметра повышают пропускную способность комбайна, сохраняя равномерность подачи массы в измельчающий аппарат. Гидравлический демпфер вальцов гасит ударные нагрузки, повышает качество работы камнеметаллодетектора, защищает вальцы и корпус питателя от повреждений и обеспечивает дополнительную подпрессовку массы. Благодаря новому барабану с четырьмя рядами ножей, расположенными шевроном, достигается центрирование массы и ровный срез. Такая конструкция барабана предотвращает смещение ножей, защищая барабан от повреждений, и снижает затраты на замену ножей. Кабина оснащена более мощным кондиционером, имеется небольшой холодильник, плывучее сиденье для удобства комбайнера. Уже двое аграриев приобрели их, – рассказывает механик по технике Степан Филиппов.

В каждом агроформировании Западного Казахстана имеется зерноуборочная техника Rostselmash. Так, агроном КХ «Аргомак» Дастан Ликеров давно уже знаком с данной компанией не понаслышке и ежегодно посещает выставки и презентации техники, организованные руководителем «ОралАгро».

– Площадь моего хозяйства занимает 2 000 га, на которых также произрастают яровые, суданка, сафлор. Также реализуем зерно местным предприятиям. Технику Rostselmash я приобрел в прошлом году к концу уборки. Многопрофильный трактор, который можно использовать для боронования, культивации и посева зерна попробую в эту посевную компанию, а комбайн уже успел испытать на деле и остался доволен. Хотя об этих сельскохозяйственных машинах я знаю давно и мечтал приобрести. В дальнейшем еще планирую купить агрегаты. Поэтому советую всем аграриям постараться приобрести ее. Также хочется отметить и сервисные центры, которые ведут обслуживание с первого дня покупки, консультировали по телефону и приезжают по первому вызову, – делится Д.Ликеров.

По словам агрария Жаксыгали Черниязова, который занимается растениеводством и разводит крупный рогатый скот, у него в хозяйстве разная техника, а такие мероприятия помогают познакомиться с новинками в агробизнесе, обменяться опытом.

– Здесь много чего интересного и нового узнаешь. Совмещаешь приятное с полезным. Так, совсем недавно приобрели два трактора 2400 от Rostselmash. Их уже оформили, получили номера. Ранее мы всегда с завистью относились к тому, кто покупал эту, для нас сказочную технику. Трактора взяли по льготному кредитованию через «КазАгроФинанс». Еще планируем взять сенокосный комбайн KSU 1. Эта техника помогает облегчает работу на полях, нам надо где-то около 3000 га косить. К тому же, помимо пашни, имеется еще более 2000 га сенокоса, пастбищ. Скота более 300 голов и держим еще на откорм, – делится аграрий. – Для своего скота и на реализацию сажаем ячмень в районе 200-300 га, яровую пшеницу, просо, соргу и сафлор. Оставляем пары и каждый год сеем озимые рожку и пшеницу. По осени снимаем хороший урожай. В перспективе планируем перейти на подсолнечник и лен.

Оксана КАТКОВА,

фото автора