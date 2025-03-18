Kaspi запустил новый сервис «Kaspi Работа»

«Kaspi Работа» — это удобный и бесплатный новый сервис в приложении Kaspi.kz для поиска вакансий и подбора персонала. С его помощью работодатели и соискатели легко и быстро находят друг друга.Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz: «У нас уже больше 700 тысяч партнеров. В основном это компании малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются и открывают новые рабочие места. Наши партнеры часто ищут персонал, а клиенты работу. Поэтому мы решили создать удобный современный цифровой сервис для подбора персонала и поиска работы. С помощью нашего сервиса соискателям и работодателям ле

«Kaspi Работа» — это удобный и бесплатный новый сервис в приложении Kaspi.kz для поиска вакансий и подбора персонала. С его помощью работодатели и соискатели легко и быстро находят друг друга.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«У нас уже больше 700 тысяч партнеров. В основном это компании малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются и открывают новые рабочие места. Наши партнеры часто ищут персонал, а клиенты работу. Поэтому мы решили создать удобный современный цифровой сервис для подбора персонала и поиска работы. С помощью нашего сервиса соискателям и работодателям легче находить друг друга, быстрее откликаться на интересные вакансии и резюме, сохранять историю взаимодействия и упростить многие рутинные процессы. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами!»

Если вы ищете сотрудников, то «Kaspi Работа» поможет создавать вакансии и порекомендует подходящих кандидатов. Прямо в приложении можно получать отклики от соискателей, просматривать резюме, приглашать на собеседования. Больше не нужно запоминать огромное количество просмотренных резюме. Новый сервис будет автоматически отображать всю историю поиска и ваши комментарии, которые видны только вам.

Если вы ищете работу, то можете прямо в сервисе «Kaspi Работа» создать резюме, для этого даже есть готовая форма с подсказками. При желании можно создать несколько резюме, чтобы откликаться на разные вакансии. После того, как вы создали резюме, сервис порекомендует вам наиболее подходящие вакансии. Можно воспользоваться этими рекомендациями или самостоятельно искать работу, которая отвечает вашим критериям.

Подробнее о сервисе «Kaspi Работа» читайте в Kaspi Гид .

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.