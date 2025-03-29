Минпросвещения РК запустили рубрику о правах детей

На страницах министерства просвещения РК в социальных сетях и на сайте ведомства запустили рубрику, где детям рассказывают об их правах. Уже объясняли, что высаживать ребёнка из автобуса — незаконно, а ещё — что несовершеннолетним нельзя находиться в ночных заведениях без взрослых. Рассказывали и о том, что звонить в шутку в экстренные службы нельзя. Теперь затронули тему трудоустройства подростков. По закону, подростки от 14 до 16 лет могут работать не больше 24 часов в неделю.

— А вот если тебе от 16 до 18 лет, то работать можно до 36 часов в неделю. Но важно помнить, что эти часы работы должны быть безопасными и не слишком утомительными. К тому же, при устройстве на работу у тебя должно быть обязательное согласие родителей. Трудовое законодательство строго запрещает работать ночью — с 22:00 до 6:00 часов, работать сверхурочно, или трудиться в опасных условиях, — сообщается в видео.

В министерстве подчёркивают: эти правила важно знать не только детям, но и родителям — чтобы уметь защитить права своего ребёнка. Рубрика быстро набирает популярность. Все материалы подаются в видеоформате — коротко, понятно и доступно для восприятия.