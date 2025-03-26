70% абитуриентов в ЗКО набрали пороговый балл на ЕНТ

Как сообщили в национальном центре тестирования, в области за три недели мартовское ЕНТ сдали 2734 абитуриента. Из них 70,5% человек набрали пороговый балл. Средний балл составил 67 баллов. За попытку проноса смартфона шпаргалок и других запрещенных предметов результаты тестирования шести абитуриентов аннулировали.

В Казахстане всего тестирование прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам). Максимальный – 139 баллов, его набрали два абитуриента из Алматы и Восточно-Казахстанской области.

— Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% – на русском и 100 человек – на английском. Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась «Математика-Физика», которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию «Биология-Химия», 12,6% – «Творческий экзамен». Наименьшей популярностью пользовалась комбинация «Химия-Физика», которую выбрали всего 105 человек. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В мартовском ЕНТ приняли участие 232 абитуриента с особыми образовательными потребностями, — сказано в сообщении.

Сейчас аннулированы результаты 121 человека. 43 абитуриента не допустили до теста, потому что они пытались пронести телефоны и шпаргалки. 55 человек удалили из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Сертификаты ещё 23 человек аннулировали после проверки видео. Подставных лиц не нашли. После окончания ЕНТ-2025 до 31 октября будет продолжаться проверка записей. Если обнаружат нарушение или использование запрещённых вещей, результаты аннулируют.

Напомним, что мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Участвовать в нём планируют около 163 тысяч человек.